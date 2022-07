Gianni Sperti in love prima di Uomini e Donne? Clamorosa indiscrezione

Gianni Sperti sconvolge tutti: l’amore ha fatto breccia nel suo cuore! La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, specialmente per la persona in questione.

Salta fuori un nome totalmente inaspettato, nessuno avrebbe mai potuto credere che Gianni Sperti, un uomo attento e tutto d’un pezzo, sarebbe caduto vittima di un batticuore così potente. La fiamma in questione non è un volto sconosciuto, anzi è proprio la rivelazione del suo nome a stupire.

Vedere Gianni Sperti con gli occhi a forma di cuoricino fa stranire i telespettatori! Tutti sono abituati a vederlo così forte e risoluto durante il dating show più seguito dei pomeriggi di Canale 5, Uomini e Donne.

Il punto è che nonostante sia così impavido, sotto sotto, ha un cuore tenero e romantico. Proprio per questo dovrebbe tenere gli occhi bene aperti, la fiamma di cui stiamo parlando è legata ad un noto reality, ed è un volto conosciutissimo.

Non crederete ai vostri occhi: la nuova fiamma gli ha fatto perdere la testa!

Gianni Sperti e il nuovo amore dal reality

L’opinionista di Uomini e Donne non è solito a far parlare di sé. Diciamo che preferisce vivere in privacy le sue frequentazioni, ma di recente è stato protagonista del gossip anche per altre ragioni. L’ultima frecciatina lancia a Gemma Galgani ha lasciato senza parole, anche perché è stato durante le vacanze che Sperti ha sganciato la bomba. Quella del giorno però, le batte tutte.

Finalmente un po’ d’amore nel suo cuore! In seguito al terribile episodio vissuto, è il caso di affrontare qualche esperienza piacevole. Il giorno in cui è arrivato in Egitto, per via delle vacanze, ha perso i suoi bagagli.

Quindi, la prima parte delle sue ferie è stata dedicata alla ricerca dei suoi viveri, i quali poi è riuscito a ritrovare solo dopo qualche giorno. Così, mentre si sta rilassando, il suo pensiero va verso le persona che gli sta decisamente facendo battere il cuore.

Le indiscrezioni raccontano che l’opinionista, mediante la sua attività sui social, sembra essere molto interessato ad un’ex naufraga. Reduce dall’esperienza de L’isola dei Famosi, Cristina Buccino torna a far parlare di sé!

L’ex concorrente del noto reality era scomparsa, ma dal momento in cui Sperti ha palesato una forte attenzione nei suoi confronti, tutti si stanno domandando se li vedremo mai insieme.

In seguito alle dichiarazioni fatte sulle cifre ricevute da lui e Tina Cipollari per il cachet pagato per ogni registrazione del dating show, collega ed ex moglie, il famoso opinionista continua ad essere al centro del gossip per la presenza di questo volto della tv.

In attesa di veder consolidata la frequentazione, gli occhi attenti dei fan non si lasciano scappare un solo like e visualizzazione.