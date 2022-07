Caterina Balivo boom! Autunno rivoluzionario per la conduttrice!

Autunno rivoluzionario per Caterina Balivo: è boom per la conduttrice!

Caterina Balivo si occupa della conduzione da quasi 20 anni. Negli ultimi due, però, si è spostata a La 7 e su TV8, mentre prima aveva sempre collaborato con la Rai.

La conduttrice si è creata un gruppo molto ampio di seguaci che la seguono in ogni sua scelta. Ma ecco che adesso torna sulla Rai con un autunno rivoluzionario. E’ boom per Caterina Balivo, ma scopriamo il perché

Caterina Balivo è pronta per un autunno rivoluzionario firmato Rai con un nuovissimo programma.

Proprio durante la messa in onda di Tim Summer Hits sul secondo canale spunta il promo di Help – Ho un dubbio.

Questo è un people show che vede proprio Caterina Balivo alle redini del programma. Il format inizierà a breve, il 2 agosto, e sarà trasmesso il martedì e il giovedì in seconda serata su Rai2.

Dopo aver stravolto tutto, la conduttrice è pronta per queste nuova avventura. Il programma ha l’obbiettivo di aiutare gli ospiti nel prendere delle decisioni su argomenti più o meno pesanti che riguardano la loro vita.

Il protagonista della puntate può avere qualsiasi età, ma si può presentare anche una coppia o un gruppo di amici. Questo o questi porranno il loro dubbio al pubblico che potrà votare tramite un telecomando che ha doppia opzione.

Il pubblico potrà farlo più volte durante il racconto e con l’andare avanti dei dettagli. Sarà possibile anche vedere dei video dei familiari e amici che espongono la loro preferenza in merito al dubbio.

Inoltre, alcuni ospiti si esibiranno in alcune performance per dimostrare al pubblico di avere abbastanza talento per cambiare vita.

Solo quando Caterina Balivo, che conquista tutte le donne, richiederà il voto finale, il pubblico dovrà prendere la decisione finale. Dopo aver scoperto l’esito rispetto al dubbio, il protagonista seguirà il consiglio deciso dal pubblico e puntata dopo puntata sarà possibile vedere come andranno gli sviluppi della sua storia.



Un programma tutto nuovo che già appassiona molti. Caterina Balivo sarà perfetta in questo ruolo con un format tutto nuovo. Sulla bravura della conduttrice non ci sono proprio dubbi