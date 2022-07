Dolce segreto per Giulia De Lellis? La verità che spiazza i fan

Giulia De Lellis nasconde un dolce segreto? La verità dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori.

Giulia De Lellis secondo i suoi fedeli sostenitori starebbe nascondendo un dolce segreto insieme al suo fidanzato Carlo Beretta, ma quale sarà mai la verità?

In molti infatti hanno sospettato che l’esperta di tendenze possa essere in dolce attesa in quanto non ha mai nascosto di avere un forte desiderio di maternità e vista che la sua relazione con l’imprenditore è più solida che mai si sono convinti che i due si sitano vivendo in grande segreto questi momento, ma sarà vero?

A fare chiarezza ancora una volta ci ha pensato Giulia De Lellis su Instagram rivelando come stanno davvero le cose e se lei e il suo compagno stanno davvero nascondendo un dolce segreto come in molti pensano.

Giulia De Lellis dopo il gossip fa chiarezza: “Ci sono delle cose…”

Giulia De Lellis, che non molto tempo fa ha stupito i suoi fedeli sostenitori attraverso il suo ritorno a Uomini e Donne, non ha mai nascosto di voler mettere su famiglia ma almeno per il momento non se la sente. Il suo compagno, invece, dopo aver preso parte ad una cerimonia avrebbe manifestato più volte questa volontà:

“Sono molto preoccupata perchè ieri Carlo si è stra emozionato a questo matrimonio e ha iniziato a fare discorsi strani“ ha ammesso senza troppe parole l’esperta di tendenze più amata dal popolo della rete. “Diciamo che questo matrimonio gli ha fatto venire delle voglie particolari, ecco” ha aggiunto, rivelando di aver trovato un po’ diverso rispetto al suo solito. “Però tra i due quella meno propensa in questo momento sono io perchè abbiamo preso delle cose, dobbiamo prima sistemare delle cose della casa, ho cercato di fargli capire che ci sono delle cose” ha poi concluso rivelando il perché almeno per il momento non se la sente di fare il grande passo con Carlo Beretta.

Giulia De Lellis non è incinta e almeno per il momento non è nei suoi piani formare una famiglia. Anche se non lo esclude in futuro prossimo. Noi non possiamo che augurarle il meglio qualsiasi cosa lei scelga.