Addio chiamate indesiderate: dal 27 luglio nessun call center disturberà

Ricevi spesso chiamate da call center su questioni che non ti interessano? Ecco come stoppare le chiamate indesiderate, è facilissimo grazie alle nuove direttive.

La pubblicità e le promozioni sono da sempre gli argomenti preferiti dei call center. Senza questo servizio del tutto “indesiderato” per alcuni clienti, molte aziende e settori non avrebbero vita lunga. Ecco che ad oggi, proprio perché si tratta di chiamate indesiderate, fatte ad orari improponibili e per questioni di poca importanza, si è studiato il metodo per non farle più arrivare.

Hai letto bene, potrai finalmente non ricevere più chiamate indesiderate! Il punto è che però è necessario conoscere tutti i dettagli del provvedimento, perché è possibile ottenerne benefici, come anche perderli commettendo dei piccoli errori.

Se seguirai questa guida passo passo, non avrai più problemi con le pubblicità di telemarketing, e la tua linea telefonica non sarà più intasata da comunicazioni che non ti riguardano.

Chiamate indesiderate dai call center? Un ricordo!

Se le chiamate arrivassero per comunicare che si è vincitori di un premio, come un viaggio, allora sì che chiunque ne vorrebbe ricevere a iosa! Sai che adesso per viaggiare gli aerei verranno sostituiti da mezzi ancor più veloci? La vacanze non possono attendere, e neanche il relax quotidiano. Quindi, per non essere stressati dalle chiamate del call center, ecco cosa occorre fare, non cadere vittima di tranelli.

Innanzitutto, è bene che tu sappia che dal 27 luglio 2022 è possibile non ricevere più le chiamate indesiderate di telemarketing e pubblicità. Come? Iscrivendosi al Registro pubblico delle opposizioni.

Si tratta di un servizio gratuito il quale permette di non ricevere più queste comunicazioni non richieste. Questo provvedimento prima includeva esclusivamente i numeri fissi, ma dal 13 aprile è stato esteso anche ai cellulari.

Una volta iscritti al servizio, le agenzie di telecomunicazioni devono attenersi a quanto predisposto: non possono telefonare a chi è iscritto al Registro, poiché non concede il consenso del ricevere chiamate. Ma non finisce qui, perché le suddette agenzie le tentano tutte pur di telefonare.

Infatti, bisogna fare attenzione a cosa si presta il proprio consenso. Può accadere che per accedere all’iscrizione annuale in palestra si debbano accettare i suddetti consensi, e le pubblicità di marketing arrivano fin lì. Anche all’iscrizione delle tessera al supermercato sotto casa!

Questo non significa che non ci si può iscrivere a nulla, ma che bisogna fare attenzione, ed accorgersene per tempo. Appunto, come si fa ad adoperare al meglio il servizio?

Una volta notate le accettazioni di consensi commesse per errore o per necessità, si può riattivare il servizio del Registro delle pubbliche opposizioni, tutte le volte che lo si vuole, pur di non ricevere chiamate indesiderate.

Di norma, dopo 15 giorni le suddette comunicazioni diventano illegali, e se le aziende trasgrediscono possono ricevere multe fino a 20 milioni di euro.

Ci sono quattro modalità per iscriversi al servizio. La prima, consiste nel fare tutto online nel sito ufficiale del servizio; la seconda è quella di inoltrare la richiesta mediante raccomandata all’indirizzo del servizio; la terza è quella di fare tutto per email, spendendo il modulo scaricato dal sito, all’email iscrizione@registrodelleopposizioni.it; infine, si può anche procedere chiamando il numero verde 800 265 265.

Che si tratti di un periodo di tensioni è palese, infatti l’attivazione del bonus psicologo 2022 è una delle misure più adatte e al passo con i tempi, poiché la salute mentale è di pari importanza a quella fisica.

Di certo, con l’assenza delle chiamate in questione ci sarà anche meno stress, l’importante è non cadere vittima dei tranelli delle agenzie.