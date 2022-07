Bonus psicologo 2022: via alle domande, ecco come fare

Il bonus psicologo 2022 è una realtà a tutti gli effetti. Il provvedimento più atteso degli ultimi tempi rivoluziona la concezione delle malattie mentali.

Come esiste il medico di base, avere a disposizione un terapista che aiuti ad affrontare le patologie della psiche, è un grosso cambiamento in positivo verso la concezione di benessere umano. Le malattie non sono solo quelle fisiche. Come è risaputo che la cura del raffreddore non va bene per il mal di pancia, lo stesso dovrebbe valere per la depressione che ha le sue specificità. Percorso, diagnosi e cure vanno fatti con attenzione, ed il bonus psicologo 2022 inizia ad aprire alla concezione comune l’importanza della sanità mentale.

L’amore è importante, ma non cura le patologie della mente. La pandemia di coronavirus e i conflitti che stanno animando il mondo, mettono in ginocchio tutta l’umanità. Disastri ambientali e nuovi virus patogeni in arrivo, fanno aumentare ansie e le difficoltà a dismisura.

Per far comprendere quanto sia importante un aiuto terapeutico è dovuto arrivare il finimondo, ma meglio tardi che mai.

Il Governo ha varato un bonus adatto alla condizione, cercando di aumentare la disponibilità di questo servizio così importante. Ecco di cosa si tratta e come se ne può usufruire.

Bonus psicologo 2022: guida per usufruirne

Senza pregiudizi e stereotipi, bisogna comprendere una volta per tutte che dal terapista va chiunque, non bisogna categorizzare i pazienti come delle persone “anormali”. Anormale è chi ancora nel 2022 etichetta queste persone e non si rende conto che curare la propria psiche è naturale come prendere del paracetamolo per far abbassare la febbre. Dopo le novità sul vantaggioso superbonus per i contribuenti, arriva il bonus più atteso.

In cosa consiste? Si tratta di un sostegno in denaro garantito a chi ne fa richiesta e soddisfa determinati requisiti. Serve per sostenere le spese mediche dal terapista.

Appunto, non tutti hanno le disponibilità economiche per farvi fronte, ed essendo una pratica che passa spesso in secondo piano, per la poca moneta a disposizione si finisce per non andarci mai.

Così, il Governo ha dato al possibilità mediante il sito ufficiale dell’INPS di farvi domanda. Come funziona? Bisogna autenticarsi con le credenziali d’accesso nel servizio online, inserire tutti i dati personali e quelli inerenti l’ISEE.

Quest’ultimo è molto importante, in quanto stilando una classifica contraddistinta di dati statistici permette ai singoli richiedenti di accedervi o meno. La soglia massima e di 50.000 euro.

Quando si potrà fare domanda? Secondo il Decreto legge 30 dicembre 2021, il numero 228, si può far richiesta direttamente sul sito ufficiale cliccando l’opzione “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, dal 25 luglio 2022. Mentre la possibilità di far domanda scade il 24 ottobre 2022.

Di certo, è un periodo in cui la persistente instabilità politica è un altro problema grave, e la popolazione percepisce tutto, così lo stress aumenta. Chiedere aiuto per sé stessi o per un percorso comune, è un gesto di coraggio che insieme all’amore può contribuire alla guarigione.

Appunto, l’amore non basta, ma se si aggiunge il coraggio di chiedere aiuto, si può solo andar lontano.