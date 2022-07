Botta e risposta al veleno sui social: il fidanzato della vippona sbotta

Il fidanzato della vippona sbotta: botta e risposta al veleno sui social

Oggi parliamo di due ex vipponi del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini che condurrà il programma per il suo quarto anno di fila, conosce entrambi anche perché hanno partecipato alla medesima edizione. Stiamo parlando di quella vinta dall’influencer Tommaso Zorzi, quindi di due anni fa.

Le due protagoniste si lanciano frecciatina sui social, ma è il fidanzato di una che sbotta nel mondo del web. Vediamo insieme cosa sta accadendo

Il fidanzato di Guenda Goria sbotta: botta e risposta con Selvaggia Roma

Guenda Goria e Selvaggia Roma sono entrambe due ex vippone del Grande Fratello Vip 5. Le due non si sono però incontrate all’interno della Casa, perché la figlia di Maria Teresa Ruta venne eliminata e Selvaggia entrò a gara già iniziata.

E’ evidente, però, che l’ex volto di Temptation Island non abbia apprezzato il comportamento di Guenda. Quest’ultima è appena stata operata d’urgenza a causa di una gravidanza extrauterina. La donna ha aggiornato i suoi fan su Instagram ed è per questo che Selvaggia la critica duramente.

La Goria soffre di endometriosi e, tramite i social, ha aiutato molte donne nel riconoscere ed accettare questa malattia.

A suo sostegno troviamo il suo fidanzato, Mirko Gancitano, che difende la sua donna anche nel momento in cui Selvaggia la attacca.

“E meno male che eravate amiche. Tu non sarai sicuramente d’accordo, ma sai Guenda meno di un anno fa quanta gente ha aiutato per l’endometriosi? Non ne hai idea ( condividendo sui social un problema poco conosciuto e che molte ragazze hanno scoperto grazie a lei)” risponde Mirko e conclude: “Evitiamo di usare giudizi nei confronti di una ragazza che stanotte ha rischiato la vita. Vergogna“.

Ecco la prima frecciatina scoccata dal ragazzo. Il web si divide di fronte a questo comportamento: c’è chi dà ragione all’ex gieffina e chi a Gancitano. Ma non è finita qui…

Proprio qualche giorno fa, la Roma pubblica un video insieme al suo fidanzato e calciatore Luca Teti. Selvaggia è in dolce attesa e mostrano felici la loro prima ecografia.

E’ in questo momento di gioia che Mirko torna all’attacco sui social. Il ragazzo sbotta e scrive: “Meno male che sui social non si condividono determinate cose. Una settimana dopo…“.

Mirko, però, scrive anche un messaggio d’augurio ai neo genitori, mentre spunta lo spoiler che scarta lui dal GF Vip 7.

Il web è infuocato. Guenda Goria si trova ancora in ospedale, mentre Mirko Gancitano prende le sue difese. Selvaggia Roma risponderà ancora o penserà solo alla sua gravidanza? Non ci resta che continuare a seguirli