Isabella Ricci sirena sull’acqua: l’ex Uomini e Donne incanta in costume

Isabella Ricci dopo Uomini e Donne ha stregato gli utenti della rete che con uno scatto in costume da bagno da togliere il fiato.

Isabella Ricci è stata una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama si è subito imposta nel parterre femminile per la sua grazia ed eleganza. In molti hanno provato a farle perdere la calma, ma non ci sono mai riusciti in quanto lei ha sempre risposto con educazione alle provocazioni senza mai diventarne vittima.

All’interno degli studi Elios di Roma, Isabella non ha soltanto trovato l’affetto del grande pubblico ma anche l’amore. Tant’è che ha lasciato dopo pochi mesi il programma, sposandosi con Fabio Mantovani. Il loro amore prosegue a gonfie vele ed ora, appena possibile, si godono qualche momento di relax.

Isabella Ricci ha incantato gli utenti della rete pubblicando uno scatto che immortala tutta la sua bellezza in uno scatto in cui sembra una vera e propria sirena.

Uomini e Donne, Isabella Ricci incanta il web: una vera sirenetta!

Isabella Ricci, che non è riuscita a trattenersi nello svelare un inedito retroscena sul suo matrimonio che riguarda Gemma Galgani, ha deciso di immortalarsi intenta a godersi qualche momento di puro relax sfoggiando un fisico invidiabile mentre indossa un costume intero.

“Un po’ di relax in piscina 💦” ha scritto la dama del Trono Over di Uomini e Donne. “Voi siete “team costume intero” 🩱o “team bikini” ? 👙 ha poi chiesto ai suoi fedeli sostenitori che non hanno potuto fare a meno di esprimere la loro preferenza. I risultati sono stati piuttosto divisi, ma c’è una cosa su cui gli utenti della rete sembrano essere tutti d’accordo: la bellezza della moglie di Fabio Mantovani.

La sua classe innata continua ad essere un elemento che la contraddistingue, diventando una delle dame del programma di successo di Maria De Filippi che più hanno fatto breccia nel cuore del pubblico che spera di poterla rivedere presto sul piccolo schermo. Magari in veste di ospite e non di dama, visto che la sua storia d’amore procede a gonfie vele. Nelle speranza che possa finalmente aver trovato l’amore della sua vita.