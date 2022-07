Alessandra Amoroso look total red: così riconquista i fan

Alessandra Amoroso ha riconquistato i suoi fan con un look total red dopo le polemiche che l’hanno vista protagonista negli scorsi giorni.

Alessandra Amoroso in questo periodo si è trovata al centro della polemica. Il tutto è iniziato quando l’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha scelto di non firmare un autografo ad un fan. Il video ha rapidamente fatto il giro della rete e a nulla sono servite le giustificazioni della cantante, che ha ribadito che non voleva fare un torto a nessuno, in quanto il web l’ha stroncata come soltanto lei sa fare.

L’episodio, manco a farlo apposta, si è ripetuto poco dopo in quanto alcune sue frasi scherzose sono state fraintese da alcuni utenti della rete che l’hanno di nuovo messa al centro della polemica condannando il suo gesto.

Ora però tutto sembra essere acqua passata in quanto Alessandra Amoroso ha mandato in tilt gli utenti della rete con un look total red.

Alessandra Amoroso manda in tilt il web dopo la polemica

Alessandra Amoroso sembrava esserci cascata ancora una volta cadendo nel tranello del web, invece è riuscita a farcela mandando in tilt i suoi fedeli sostenitori con un look total red che non fa altro che esaltare tutta la sua bellezza come mai prima di questo momento.

L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha tutte l’intenzione di volersi lasciare le polemiche alle spalle, affermando che i suoi fedeli sostenitori sanno bene che tipo di persona è e quanto spesso si è dimostrata disponibile nei loro confronti. Tant’è che non sono mancate tantissime testimonianze in suo favore, in cui la si descrive come una persona gentilissima che ha sempre mostrato un certo affetto nei confronti di tutte quelle persone che le hanno permesso di poter realizzare il suo sogno durante il corso di questi anni.

Le polemiche però ora appartengo al passato ed Alessandra Amoroso si lascia tutto alle spalle concentrandosi più che mai sulla sua carriera, raccogliendo soddisfazioni non da poco. Basti pensare che a breve partirà per un tour in giro per l’Italia e che è stata la seconda donna, dopo Laura Pausini, ad essersi esibita allo Stadio San Siro di Milano.i