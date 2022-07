Ilary Blasi e Francesco Totti: spunta il patto segreto

Arriva l’indiscrezione di un presunto patto segreto fra la conduttrice di Mediaset, Ilary Blasi e l’ex capitano della Roma, Francesco Totti. Ecco tutta la verità!

Secondo quanto riportato in un’indiscrezione venuta da poco allo scoperto, Ilary Blasi e Francesco Totti avrebbero siglato un patto segreto. Ma su che cosa?

Secondo quanto riportato da un’indiscrezione rilasciata dal settimanale Chi, i coniugi Totti avrebbero firmato un accordo in merito ai rumor e ai gossip. Che Francesco Totti e Ilary Blasi si siano separati non ci sono più dubbi per nessuno. Una delle coppie più storiche, amate e longeve del panorama mediatico italiano si è ufficialmente detta addio dopo più di 20 anni.

Eppure, seppur indiscrezioni parlano di separazione per via di rispettive ulteriori relazioni al di fuori del matrimonio secondo il settimanale Chi, rilanciato poi dall’account instagram Pipol Gossip:

“Le foto di Totti a casa di Noemi hanno creato uno squarcio sulla crisi tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice Ilary Blasi. Pare che Ilary si sia molto arrabbiata quando ha saputo delle foto uscite su Chi. E proprio il giornale diretto da Alfonso Signorini, oggi, racconta un fatto inedito che apre un nuovo scenario”

Secondo quanto riportato dalla pagina di Instagram, il patto tra Ilary e Francesco era che nessuno dei due si facesse sorprendere con nuove o vecchie fiamme. Dunque se Totti non si fosse esposto in quel modo con Noemi e le foto non fossero uscire sul giornale, probabilmente la coppia avrebbe continuato a salvare le apparenze e il matrimonio.

Dunque era stato fatto un patto di preservare le indiscrezioni. Tuttavia, esce allo scoperto un nuovo dettaglio (sempre riportato dalla pagina Instagram su citata). Se in un primo momento le persone vicine alla coppia Ilary Blasi e Francesco Totti pare avessero tentato di proteggere il calciatore, al momento in cui la verità è venuta allo scoperto hanno invece raccontato tutto.

Di come più volte hanno visto insieme Francesco e Noemi al ristorante, in vacanza come a Tirana o allo stadio. Insomma, la verità viene sempre allo scoperto e anche in questo caso non è riuscita a reggere a lungo.