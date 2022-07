Stai alla larga da questi segni zodiacali, si lamentano sempre!

Che noia avere a che fare con questi tre segni zodiacali, non fanno altro che lamentarsi di qualsiasi cosa! Scopri se il tuo segno è sul podio

Alcune persone non fanno altro che lamentarsi. C’è chi si lamenta del caldo e poi, appena finisce il mese di settembre, inizia a rimpiangere la spiaggia e le temperature estive. C’è chi si lamenta del comportamento del proprio partner, chi non sopporta la parolina fuori posto del titolare a lavoro e chi odia il mondo intero, quindi si lamenta anche dell’aria che respira. Ognuno ha la sua lamentela preferita.

Ma perché queste persone passano intere giornate a lamentarsi anziché godersi la vita? Questa è probabilmente una domanda da porre ad un esperto, questo articolo non ha alcuna validità scientifica ed è soltanto un intrattenimento per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Oggi proveremo ad evidenziare il comportamento di alcuni segni zodiacali. Ne prenderemo in considerazione soltanto tre.

Ecco la classifica dei segni zodiacali che si lamentano sempre, credi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I tre segni zodiacali che si lamentano sempre: ecco il podio

Leone: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha grosse ambizioni, a volte anche un po’ particolari, ma non sopporta i fallimenti. Questo segno è infastidito da tante cose. Non ama essere interrotto quando parla di un argomento importante, odia tutti quelli che potrebbero rappresentare un pericolo per una promozione a lavoro e si arrabbia quando qualcuno prova a sottometterlo.

Vergine: al secondo posto in classifica c’è il segno della Vergine. Chi appartiene a questo segno dello zodiaco ha spesso un atteggiamento poco apprezzato dagli altri. Questo segno ama la perfezione e non sopporta quando qualcosa non va come aveva programmato. Il segno della Vergine odia le sorprese e vorrebbe vedere sempre ogni cosa al suo posto. Quando non succede, inizia a lamentarsi e non la smette più!

Capricorno: il primo posto in classifica è occupato dal segno del Capricorno. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto intelligente e sfrutta questa dote per aumentare il livello della polemica. Al Capricorno piace provocare gli altri, spesso si lamenta proprio per stuzzicare le altre persone. Non ha paura di una lite. Anzi, a volte è proprio alla ricerca di uno scontro per sfogare tutte le sue frustrazioni.