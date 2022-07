Perché Meghan Markle non ha partecipato ai funerali del Principe Filippo?

Adesso finalmente sappiamo tutta la verità su questa vicenda. Ecco perché Meghan Markle non era presente ai funerali del Principe Filippo

Il Principe Filippo di Edimburgo è morto il 9 aprile del 2021, a poche settimane dal suo centesimo compleanno. Il marito della Regina Elisabetta è scomparso a causa di alcune complicazioni legate alla sua età ma non aveva una malattia grave. Fino a pochi mesi prima di morire, infatti, il principe ha addirittura continuato a guidare, seppur soltanto all’interno delle proprietà della Royal Family.

I suoi funerali si sono svolti alcuni giorni dopo, il 17 aprile nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Successivamente, Filippo è stato seppellito nella nella Royal Vault. Al suo funerale era presente quasi tutta la Royal Family. Quasi, appunto! Mancava soltanto Meghan Markle e la sua assenza ha fatto discutere molto in Gran Bretagna, anche perché suo marito Harry era regolarmente presente alla cerimonia.

Perché Meghan non si è presentata ai funerali del Principe Filippo? Dopo oltre un anno di indiscrezioni e pettegolezzi, adesso siamo in grado di raccontarvi tutta la verità su questa spinosa vicenda.

Ecco perché Meghan Markle era assente ai funerali di Filippo

Tom Bower è uno scrittore britannico, esperto di Royal Family. Nel suo ultimo libro ha spiegato nel dettaglio perché Meghan Markle non fosse a Londra il giorno dei funerali del Principe Filippo. L’ex attrice statunitense, alla quale i vicini di casa hanno dato un curioso soprannome, rimase negli Stati Uniti d’America, ufficialmente perché affaticata dalla sua seconda gravidanza. Ma è andata veramente così?

Secondo l’esperto inglese, la Regina Elisabetta, poco prima di entrare in chiesa, avrebbe esclamato ai suoi collaboratori: “Grazie al cielo, oggi Meghan non verrà”. Una frase che, qualora venisse confermata, non lascerebbe spazio ad interpretazioni. Pare che anche altri membri della Royal Family condividessero quel sollievo in quel momento. La presenza di Meghan, recentemente coinvolta nell’ennesima polemica, avrebbe attirato troppa attenzione.

Qualora l’ex stella di Hollywood si fosse presentata, quel funerale sarebbe diventato un vero e proprio show ma la sovrana non aveva voglia di fare spettacolo in quel periodo. L’anziana monarca era distrutta a causa della scomparsa di suo marito e ritenne più opportuno che Meghan Markle restasse negli Stati Uniti. Quando la duchessa comunicò la sua volontà di restare a casa, nessuno fece nulla per convincerla a cambiare idea.