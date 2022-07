Francesco Totti furioso: quel gossip su Ilary e Noemi che gli ha fatto perdere le staffe

Francesco Totti ha perso letteralmente le staffe. Dopo i gossip su Ilary Blasi e Noemi Bocchi è pronto a raccontare la sua verità.

Francesco Totti non ha preso bene i gossip che sono saltati fuori nelle scorse ore e si sarebbe infuriato come mai prima d’ora. Tant’è che secondo quanto rivelato da Il Corriere della sera, l’ex Capitano della Roma avrebbe deciso di rompere il silenzio e di raccontare le cose come stanno davvero in quanto nelle scorse ore sarebbero trapelate versioni che non corrispondono alla realtà dei fatti.

Francesco Totti ha perso le staffe ed ora vuole fare qualcosa che non ha mai voluto fare prima di questo momento: rompere il silenzio e parlare di come sarebbero andate realmente le cose nella sua vita privata, considerato che è stata tirata in ballo anche sua figlia Isabella, la più piccola dei tre avuti con la conduttrice dell’Isola dei Famosi Ilary Blasi.

Francesco Totti pronto a parlare: ora è il momento della sua verità

Francesco Totti e Ilary Blasi durante il momento della separazione avevano chiesto ai media e al pubblico di rispettare la loro privacy ma questo, come il patto segreto che li ha uniti fino alla fine, non è stato rispettato.

Secondo quanto è possibile leggere sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, Chi, sarebbe stata proprio la piccola di casa a rivelare alla madre che aveva conosciuto dei nuovi amici con cui giocare e questi non sarebbero altro che i figli di Noemi Bocci, la nuova compagna di Totti. Da quel momento la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe voluto vederci chiaro considerato che prima di quel momento aveva sempre creduto alle parole di suo marito e da lì avrebbe poi scoperto tutto anche grazie alle foto pubblicate sempre sullo stesso magazine.

Questa, secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, potrebbe non essere la realtà dei fatti e per questo motivo Totti è su tutte le furie pronto a rompere il silenzio e a raccontare per la prima volta a tutti quanti la sua versione dei fatti come mai prima di questo momento. Il tutto dovrebbe avvenire nelle prossime ore e per questo non ci resta che aspettare.