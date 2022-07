Non ci sono dubbi: al Grande Fratello Vip arriva la più bella schermitrice!

Il cast del Grande Fratello Vip è in fase di creazione: la schermitrice più attesa, è una realtà! Non ci sono dubbi, i vipponi di quest’anno faranno un successo in tv.

I reality sono magistralmente architettati dagli autori e dalla produzione, ma sono i protagonisti che vanno in onda negli appuntamenti serali che renderanno giustizia al duro lavoro che c’è dietro le scene. Il Grande Fratello Vip non deluderà neanche quest’anno, a dimostrazione di ciò, c’è la protagonista della notizia di oggi. Scopriamo chi è e cosa fa.

Alfonso Signorini è confermato come conduttore anche quest’anno. Lo stesso sta lavorando duramente nella scelta del cast, affinché entrino in scena dei vipponi con i fiocchi! Il Direttore di Chi e presentatore del Grande Fratello Vip, la sa lunga su come ottenere un successo in termini di share.

Sa abilmente stuzzicare le dinamiche televisive, e questo è dimostrato dalle ultime edizioni condotte: sono state le più longeve!

La star di cui stiamo per svelarvi l’identità, sarà all’altezza? Lo conferma il presentatore!

Grande Fratello Vip: la schermitrice è una rivelazione!

Come se non bastasse, oltre i protagonisti che andranno in onda in prima serata su Canale 5, è stata stilata anche la lista dei grandi assenti al Grande Fratello Vip. Si tratta di nomi che i fan avrebbero voluto vedere in scena, ma che purtroppo a causa di diverse questioni lavorative e personali, i contratti sono andati in fumo. Quindi, scopriamo invece chi sarà una concorrente al 100%!

La schermitrice di cui stiamo parlando è Antonella Fiordelisi! Lo scopriamo proprio grazie ad una Instagram stories del profilo ufficiale di Alfonso Signorini. Con un gioco di parole, richiamando il nome del fiore “fiordaliso”, svela la presenza della vippona!

La giovane donna è una schermitrice professionista, ma ama anche il mondo dei social media, tanto che è anche un’apprezzata influencer. Il suo profilo vanta di tantissimi seguaci, e i suoi scatti sono impeccabili.

La sua storia al GF Vip non inizia quest’anno, è già da un po’ di tempo che prova ad entrare nella casa più chiacchierata di sempre. Dopo tanti no, prova ancora ad superare i casting, ed eccola pronta a varcare la porta rossa!

Partecipare al reality è una grossa opportunità per il proprio futuro, specialmente se si è agli inizi e si vuole incrementare la notorietà. Una stella nascente dei social media ha perso l’occasione a causa di uno spoiler, si è giocata un brutto tranello da sola!

Così, in attesa di nuove rivelazioni sul cast che si sta piano piano formando, noi non perdiamo una sola chicca. Il Grande Fratello Vip è sempre più atteso, settembre sta arrivando, ed il pubblico a casa è già in forte trepidazione.