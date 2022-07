Cosa c’entra Charlie Brown con i Pokémon? Trova il Pikachu nascosto!

Come direbbe Ash Ketchum del mondo Pokémon: “acchiappali tutti!” L’obiettivo di oggi è scoprire dove si trova il Pikachu nascosto, è lì davanti ai tuoi occhi.

Come ci è finito un piccolo esemplare di Pikachu in mezzo a tanti Charlie Brown? Ebbene, nella sfida del giorno, il celebre personaggio dei Pokémon, nonché il migliore amico del sopracitato Ash Ketchum, protagonista dell’anime più famoso di sempre, si è nascosto in mezzo ai tanti pupazzetti del noto personaggio dell’omonima serie di comics. Insomma, si tratta di un bel mix, ma è una sfida imperdibile! Trova il piccolo amico in meno di trenta secondi.

Se pensi di scovare il Pikachu nascosto spostando lo sguardo in tutte le direzioni possibili, stai già sbagliando in partenza. Senza una strategia di base non lo troverai mai! Per qualsiasi rompicapo, soprattutto per quelli visivi e rapidi come quello del giorno, è necessario attuare uno schema finalizzato alla soluzione.

Niente va fatto a casaccio, perché la risposta esatta è il frutto di un ragionamento ben preciso. Appunto, visualizzare nella tua mente, l’immagine del protagonista preferito degli anime, è la mossa principale da attuare per la risoluzione.

Allora, che stai aspettando? Mettiti in gioco, e acchiappalo. Nessuna scossa elettrica di colpirà! Anzi riceverai tanto affetto, perché è risaputo che sia un Pokémon innocuo e amante delle sfide.

Pikachu sarebbe proprio un bravissimo solutore di rompicapo.

Pikachu nascosto, soluzione: dove si trova il Pokémon

Se invece non sei per niente un fan degli anime e dei comics, allora ti consigliamo tante altre tipologie di rompicapo. Quanto sei abile in matematica? Risolvi l’ultimo enigma, vedrai che impazzirai, ma nonostante ciò il divertimento è assicurato. Nel frattempo, ti sveliamo la soluzione di quello del giorno. Ecco dove si trova il nostro amico, i tanti Charlie Brown non sono bastati a nasconderlo!

Nel cerchietto rosso si nasconde Pikachu, è in basso a destra! Diciamo che la posizione non avvantaggia proprio nel trovare la soluzione. Il tranello è stato fatto a posta, ma devi essere tu quello capace di risolverlo nonostante le difficoltà!

Oltre alla tecnica sopra spiegata, avresti dovuto anche attuare un trucchetto unico. Di solito, quando si realizzano rompicapo di questa tipologia, la soluzione si trova o nel bel mezzo dell’immagine, oppure negli angoli, proprio come in questo caso.

La prossima volta, sfrutta i nostri suggerimenti, e vedrai che diventerai un abile solutore! Ti è piaciuto questo enigma? Risolvi il rompicapo del ciuccio: aiuta la mamma a trovarlo!

Se sarai furbo, ti farai anche un bel giretto nel nostro sito, perché di sfide ne potrai affrontare a bizzeffe. Soprattutto essendo noi degli amanti dei giochini virtuali, ne abbiamo davvero tanti divertenti.