Francesca Chillemi sempre più bella in costume: al mare sorride proprio con lui in un trionfo di muscoli e forme mozzafiato.

Francesca Chillemi pizzicata al mare e non con una persona qualsiasi. Bellissima, sorridente, in perfetta forma e senza un filo di trucco, incanta non solo i fan, ma anche uno degli attori più amati del momento. Le foto pubblicate sui social hanno già fatto breccia nel cuore di tutti gli ammiratori dell’ex Miss Italia che, puntualmente, porta a casa migliaia di applausi e complimenti.

Stavolta, però, divide la scena con il divo del momento, acclamatissimo del pubblico femminile sin dal suo esordio sulla televisione italiana. Vederli insieme è una gioia per gli occhi come sottolineano i fan di entrambi.

Francesca Chillemi: fisico mozzafiato e sorriso radioso con Can Yaman

Nessun gossip su Francesca Chillemi che sta trascorrendo l’estate tra lavoro e famiglia. Tuttavia, sono bastate alcune foto per scatenare l’entusiasmo dei fan che non vedono l’ora che arrivi settembre per poterla ammirare nei panni di Viola come il mare, il personaggio della fiction dal titolo omonimo che andrà in onda su canale 5. La Chillemi, in Viola come il mare, recita accanto ad uno degli attori più amati del momento ovvero Can Taman. L’attore turco ha cominciato il countdown per la messa in onda della fiction condividendo sul proprio profilo Instagram una foto in cui è proprio con la Chillemi.

La fiction “Viola come il mare” è stata girata tra Roma e Palermo e, diverse scene, sono state girate al mare come è facile intuire dalla foto qui in alto. L’ex Miss Italia sfoggia un costume intero e una minigonna per un look tipicamente estivo e che esalta la sua naturale ed incredibile bellezza. Costume rosso, invece, per Can Yaman che sfoggia il fascio di muscoli frutto di un durissimo allenamento quotidiano.

Sia l’attrice che Can Yaman che, sul set sono diventati amici, regalano ai fan anche un sorriso radioso. Una coppia televisiva che sta già facendo sognare i fan e che regalerà sicuramente successo a Mediaset che, con le fiction, nelle ultime stagioni, non ha avuto grande soddisfazione. In attesa di vederli sul piccolo schermo, Yaman e la Chillemi fanno impazzire il web.

“Stiamo facendo il conto alla rovescia”, “L’ispettore più figo del mondo sta per arrivare”, “Sto aspettando con una grande trepidazione”, “Bellissimi”, scrivono i fan sui social.