Quanto ti piace la matematica? Con questo enigma impazzirai!

Le sfide quotidiane mettono in moto il cervello e lo rendono più attivo: se vuoi diventare abile in matematica affronta questo enigma.

La matematica è spesso fonte di ansie e preoccupazioni, specialmente per chi non è così veloce e rapido nei calcoli. Il punto è che la suddetta materia non riguarda soltanto queste fatidiche operazioni, ma molto di più. L’intelligenza e lo spirito d’arguzia sono abilità che vengono allenate nel tempo, ed anche una persona alle prima armi può imparare.

L’enigma del giorno ha come protagonista la matematica, ma come già accennato non si tratta solo ti calcoli. Ti suggeriamo di osservare con attenzione le “presunte equivalenze” qui riportate, perché in realtà c’è dell’altro sotto.

A volte, si nascondono dei calcoli impliciti che vanno al di fuori della razionalità matematica, e che invece concernono l’utilizzo della logica. Un altro consiglio è quello di guardare i numeri presenti, solo questi daranno la risposta esatta.

Che stai aspettando? Il tempo è denaro, ed il minuto sta per scorrere, non perdere neanche un momento, ogni attimo è d’oro. Alla fine dell’articolo consulterai spiegazione e soluzione.

Enigma di matematica: soluzione inaspettata!

Se sei un amante dei rompicapo, il nostro sito ne ha per tutti i gusti! Potresti risolvere un indovinello di logica ricco di tranelli in un solo minuto, devi imparare a valutare con criterio le sfide, perché non tutto va consultato alla lettera. L’immaginazione è un altro elemento fondamentale per risolvere i rompicapo che ti sottoponiamo. Arrivati a questo punto, ti illustriamo il proseguimento di quello del giorno, la soluzione ti lascerà senza parole.

Com’è possibile che la cifra sia 235? Innanzitutto, è bene informarti che nei paragrafi precedenti ci siamo quasi fatti scappare la soluzione, perché i nostri suggerimenti sono sempre azzeccati!

E’ proprio vero che ci sono delle “operazioni nascoste”, e non avresti mai dovuto guardare altrove, ti sarebbero bastate le suddette cifre. Perché è dai numeri stessi che bisogna partire, loro hanno tutto quello che ti serve per risolvere l’enigma.

La formula giusta è quella della: sottrazione matematica!

8742 diventa 652 per la stessa ragione per cui 9853 fa 652 e 3461 fa 235! Appunto, non è la stessa soluzione e ti spieghiamo perché.

Avresti dovuto sottrarre cifra per cifra prendendo il valore delle rispettive unità. Quindi:

8742= a 8-2= 6, 7-2= 5, 4-2= 2; appunto: 652.

9853= 9-3=6, 8-3=5, 5-3= 2; allora: 653.

3461= 3-1= 2, 4-1=3, 6-1= 5; ebbene: 235!

Ti è piaciuto questo enigma? Risolvine uno visivo: trova il fungo diverso in mezzo a tutti gli altri, anche questo è tanto divertente, ma è tutt’altra tipologia di rompicapo.

Nel frattempo, noi continueremo a realizzare nuove sfide, cercando sempre di soddisfare le aspettative dei nostri lettori. La prossima sarà ricca di divertimento, nel frattempo tu allenati per diventare un abile solutore.