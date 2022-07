Francesco Totti, incredibile passato di Noemi Bocchi: salta fuori la verità

Francesco Totti, salta fuori tutta la verità sul suo passato. C’entra anche Noemi Bocchi…Ecco cosa è successo!

Nuove indiscrezioni su Francesco Totti. Secondo le rivelazioni di Noemi Bocchi, l’ex capitano della Roma avrebbe avuto un flirt con un’ex di Uomini e Donne.

La famiglia Totti è ormai sotto gli occhi del ciclone e continuano a venire allo scoperto nuove rivelazioni e retroscena di Francesco Totti e delle sue presunte relazioni.

Secondo gli scoop rivelati recentemente si dice che la presunta fiamma del calciatore sia Noemi Bocchi e che la donna abbia passato la notte a casa sua dopo la notizia della separazione con Ilary Blasi.

Noemi Bocchi, tutta la verità su Francesco Totti

Secondo le notizie che si possono leggere in giro per il web sembrerebbe proprio che mentre Totti e la Blasi ufficializzavano la separazione consensuale, il settimanale Chi abbia pubblicato delle immagini esclusive che confermano il legame fra Totti e la Bocchi.

Nelle immagini esclusive si evince chiaramente che due giorni prima dell’annuncio di separazione Totti è stato a casa di Noemi nella notte. Precisamente fra le ore 20.30 e le ore 02.30 di notte. Il Pupone della Roma si è recato a casa della donna accompagnato da un amico a bordo di una smart e lasciando la propria auto in un parcheggio per non destare sospetto.

Inoltre, sempre secondo alcuni rumor si dice che la storia d’amore fra Francesco Totti e la ex di Uomini e Donne, Noemi sia ormai una cosa seria. Proprio la donna avrebbe fatto all’uomo un regalo molto particolare: un bracciale con cinque pietre tante quante le lettere del suo nome.

Nelle scorse ore è saltata fuori la presunta notizia di un’intervista rilasciata da un ex di Noemi Bocchi. Si tratterebbe di Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne nonchè postino di C’è posta per te che, su Instagram, ha smentito categoricamente di aver rilasciato interviste in merito al gossip su Noemi.

Gossip, rumors e indiscrezioni quelle su Noemi e Totti che non sono mai stati confermati. I protagonisti, infatti, hanno scelto la strada del silenzio.