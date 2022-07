Matrimonio da favola! La rivale di Diletta Leotta ha detto sì!

La rivale di Diletta Leotta ha detto di sì! Per lei c’è stato un matrimonio da favola con l’uomo che le ha rubato il cuore.

Diletta Leotta ha avuto un’intesa storia d’amore con Can Yaman. Purtroppo le cose tra i due non sono andate come sperato e sembrerebbero non essersi lasciati in ottimi rapporti.

La conduttrice sportiva, almeno per il momento, sembrerebbe essere single ma c’è qualcun altro al posto suo che ha coronato il suo sogno d’amore. Stiamo parlando della sua rivale, perchè anche lei giornalista sportiva, Eleonora Boi che venerdi scorso ha pronunciato il fatidico sì a quello che ora è suo marito.

Ovviamente ci riferiamo a Gallinari , suo storico fidanzato, con cui ha finalmente coronato il suo sogno d’amore.

Eleonora Boi, rivale di Diletta Leotta, si sposa! Il matrimonio da sogno con Gallinari

Eleonora Boi, collega di Diletta Leotta (che sembrerebbe averlo fatto davvero dopo un momento di incertezza, è convolata a nozze con il giocatore di basket Danilo Gallinari.

Lui uno sportivo, lei una giornalista sportiva. Insomma mai unione sembrerebbe essere più profetica considerando che sembrano essere fatti per stare insieme. La coppia, come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, ha scelto di convolare a nozze venerdi 22 luglio 2022 realizzando un vero e proprio matrimonio da favola.

Eleonora Boi e Gallinari sono insieme da diverso tempo. Anche se nel 2019 hanno annunciato di aver avuto un periodo di crisi. Periodo che è stato brillantemente superato, considerando che ora sono felicemente marito e moglie. Nel 2020 i due hanno deciso anche di mettere su famiglia e dalla loro bellissima storia d’amore è nata la piccola Anastasia che sarà stata sicuramente felice di vedere i suoi genitori coronare il loro sogno d’amore.

La coppia, tra l’altro, da tempo ha lasciato il bel paese in quanto a causa degli impegni lavorativi di lui vive negli Stati Uniti D’America e probabilmente continueranno a vivere lì ancora per un po’ di tempo considerato che ha una carriera di prestigio.

La rivale di Diletta Leotta ha trovato l’amore e noi non possiamo che augurare alla conduttrice di poter trovare anche lei l’amore della sua vita.