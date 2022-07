L’amaro sfogo di Elisa Isoardi e non solo: “Ho passato momenti duri“

Elisa Isoardi è una conduttrice e modella di 39 anni. La donna ha lavorato per molti anni sulla Rai in programmi come La Prova del Cuoco, A Conti Fatti e Buono a sapersi.

Dopo la sua apparizione come naufraga all’Isola dei Famosi, Elisa si è fatta vedere sempre meno in tv, ma non per sua scelta. Si è trovata un anno intero senza un lavoro, perché nessuno la voleva a condurre. E’ stato un periodo duro per la conduttrice che si lascia andare ad un amaro sfogo, ma le è servito anche per capire di chi fidarsi nel mondo dello spettacolo

Elisa Isoardi si è trovata senza proposte di lavoro per un anno intero. Dopo che La Prova del Cuoco è ufficialmente finita, la conduttrice si è messa alla prova con la sfida Rai, Ballando con le stelle, e ha affrontato i terribili mosquitos all’Isola dei Famosi.

La donna non vince, però, e torna a casa per un problema all’occhio.

Da quel momento, Elisa si è vista poco o niente sul piccolo schermo, affrontando un dramma televisivo inaspettato. Il fatto più strano è che quasi tutti i vip che partecipano ai reality show riescono a guadagnare tante nuove proposte lavorative, ma a lei nulla…

Quindi la Isoardi si è trovata senza lavoro per un anno, ma ha cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Ospite al settimanale Di Più, Elisa parla di questi ultimi 12 mesi.

“È stata una bella prova. Mi ha fatto capire che nella vita non bisogna mai dare nulla per scontato. Ho passato momenti duri, ho sofferto” racconta la donna e continua: “Ma oggi posso dire che in fin dei conti questa pausa mi è servita, perché mi ha fatto capire tante cose“.

La conduttrice è riuscita a ricreare quel legame speciale con i suoi genitori. A soli 16 anni, Elisa si trasferisce dal pesino natio in provincia di Cuneo a Roma per trovare lavoro nel mondo dello spettacolo.

In questo periodo di pausa, l’ex modella ha dedicato del tempo alla madre, zia, fratello, nipoti e ha anche trovato la sua dolce metà.

La 39enne ha anche capito di chi potersi fidare veramente tra i personaggi dello spettacolo. E’ proprio nei periodo più bui che capisci chi è un vero amico.

“Devo dire grazie a Milly Carlucci: Ballando con le Stelle è stata un’avventura bellissima. Ma grazie anche a Mara Venier che è stata la prima a rivolermi in Rai, dopo la mia esperienza a Mediaset, intervistandomi a Domenica In” dice commossa Elisa e conclude: “Grazie infine a Bianca Berlinguer che mi ha ospitato più volte a Cartabianca”.

Ma tutto il male non viene per nuocere. Infatti nel prossimo inverno, Elisa tornerà sulla Rai con la conduzione di un programma di cui è autrice, ovvero Vorrei dirti che.

La Isoardi andrà in giro per l’Italia alla ricerca di storie da raccontare e familiari che si vogliono scusare, ringraziare o altro.

Dopo l’amaro sfogo, Elisa Isoardi ritrova il sorriso. La conduttrice ha una nuova possibilità e non se la vuole far scappare