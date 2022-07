Tutta la verità su Antonino Spinalbese e Belen Rodríguez: la mamma Veronica vuota il sacco

Belen Rodríguez è la regina del gossip. Nell’ultima settimana si mostra sui social in compagnia di Stefano De Martino, suo ex marito e padre del primo figlio della modella, Santiago.

I due hanno vissuto vari tira e molla nella loro relazione e, sorprendentemente, adesso sembrano felici ed innamorati in vacanza a Ponza.

Stefano e la modella si sono riavvicinati dopo la nascita delle secondogenita della Rodríguez, Luna Marì, avuta dalla sua passate frequentazione di un anno con l’hair-stylist Antonino Spinalbese.

Della fine del loro amore si sa ben poco, ma ecco che spunta la mamma della argentina, Veronica, che vuota il sacco. Scopriamo insieme cosa ha rivelato

Tutta la verità su Antonino e Belen Rodríguez: parla la mamma Veronica

Proprio durante le sue vacanze, Belen Rodríguez pubblica uno scatto molto intimo con il suo ritorno di fiamma, Stefano De Martino.

Inizialmente i due avevano deciso di rimanere nel silenzio e non rivelare del loro nuovo riavvicinamento, ma passato un po’ di tempo hanno trovato il coraggio di mostrarsi ai propri fan.

Chi segue il mondo del gossip è diviso di fronte a questo ritorno di fiamma. C’è chi non vedeva l’ora e chi ha trovato il comportamento di Belen nei confronti di Antonino un po’ troppo leggero.

La storia tra l’hair-stylist e la bella Rodríguez è durata circa un anno e pochi gironi prima della rottura, è nata Luna Marì. Giusto il tempo di metabolizzare la notizia della nuova arrivata che i due non stavano più insieme.

Da quanto rivelato da Antonino a Chi Magazine, l’ex compagno rivela di avere un rapporto con Belen solo per la gestione della bambina, mentre la modella lancia un avvertimento per le pretendenti di De Martino.

Ma cosa è accaduto tra i due? Ci pensa Veronica, mamma della modella, a svelare quanto è accaduto.

Sotto lo scatto del bacio della coppia e il colpo di scena, spunta un commento alquanto acido da un follower della modella: “Ma l’amore su cosa vince? Ha fatto una figlia con un altro uomo con leggerezza, mah!“.

Ecco che Veronica prende le difese di sua figlia: “Cosa vuol dire? Questo si chiama vivere! Si cade, si sbaglia e ci si rialza tutte le volte che è necessario farlo! Questo è vivere“.

Quindi la madre di Belen ritiene la storia con Antonino solo un grosso sbaglio?

A voi l’ardua sentenza…