Ilary Blasi boom: dopo l’addio a Totti, riparte con lei!

Ilary Blasi dopo l’annuncio della separazione con Francesco Totti è pronta a sganciare la bomba e a ripartire con Lei!

Ilary Blasi, insieme al suo ormai ex marito Francesco Totti, è uno dei personaggi indiscussi di quest’estate. La notizia della loro separazione ha sconvolto l’Italia intera e nonostante i due abbiano chiesto di rispettare questo momento così difficile della loro famiglia, in rete non fanno altro che spuntare inediti retroscena su quanto sarebbe accaduto tra loro.

Le cose però non sono ancora finite qua, in quanto secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, Ilary Blasi è pronta a sganciare la bomba a settembre ripartendo proprio con lei e spezzando via tutti i gossip nati sulla fine del suo matrimonio durante il corso di questi giorni.

Ilary Blasi non perdona: dopo l’addio a Francesco Totti arriva la svolta

Ilary Blasi non avrebbe più alcuna intenzione di rispettare la promessa fatta in un primo momento e secondo quanto riportato dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti sarebbe pronta a raccontare tutta la verità sulla separazione con Francesco Totti, che avrebbe perso le staffe a causa dei rumors pubblicati da Alfonso Signorini.

La conduttrice dell’Isola dei Famosi, confermata anche per la prossima edizione, prevista per la primavera 2023, avrebbe scelto anche la sede dove raccontare ogni cosa e quale studio migliore se non quello di Silvia Toffanin a Verissimo? Le due sono da sempre molto amiche e hanno esordito insieme sul piccolo schermo degli italiani grazie a Passaparola, storico quiz di Gerry Scotti, e da quel momento le loro strade non si sono mai più divise.

Ilary, stufa del gossip che circola sul suo conto, sarebbe pronta a raccontare come sono realmente andate le cose svelando al grande pubblico che la segue la sua versione dei fatti. La scelta della Blasi non sarebbe nemmeno del tutto così singolare, in quanto si sussurra che anche Totti è pronto a fare lo stesso in quanto non ne potrebbe più di leggere dei rumors riguardanti i suoi presunti tradimenti nei confronti della conduttrice.

Purtroppo con l’addio di Totti e Ilary tramonta una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo.