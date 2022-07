Dall’Isola dei Famosi all’altare: l’ex naufraga dice sì!

L’Isola dei Famosi condivide un’altra splendida gioia: ex naufraga si sposa! La proposta è arrivata quando meno se lo aspettava, ecco tutti i dettagli inediti.

Di certo, dopo aver affrontato un reality duro e difficile come L’Isola dei Famosi, la proposta di matrimonio sembra una passeggiata! Ebbene sì, al di là dell’ironia, la giovanissima naufraga finalmente ha detto di sì al fidanzato. I due potranno attraversare la navata e pronunciare il fatidico “sì, lo voglio” con le conseguenti promesse sull’altare.

I reality regalano sempre intrattenimento al pubblico a casa, ma quando si parla dei protagonisti che vanno in scena, ci si appassiona anche alle loro storie. Fare L’Isola dei Famosi non è un gioco, come non lo è il resto della vita.

La possibilità di stare al fianco del proprio amore per il resto dei propri giorni è una grande gioia, ma soprattutto un impegno, un unione che i due protagonisti di oggi hanno deciso di consacrare.

Ecco come è stata fatta la proposta, come se non bastasse festeggiano due eventi.

Isola dei Famosi: fiori d’arancio per l’ex naufraga!

Sono tante le storie del reality, c’è stata anche un’ex naufraga che dopo il dramma ha vissuto un lieto evento, ma non è la sola. Perché ognuno vive esperienze forti, e spesso all’interno del format ci si mette alla prova per superare dolori e vincere paure. I protagonisti di oggi festeggiano due volte!

Stiamo parlando proprio di Alex Vogliacco e Virginia Mihajlović, una coppia splendida! Lui calciatore del Genova, lei figlia dell’ex soubrette e allenatore di calcio, Arianna Rapaccioli e Sinisa Mihajlovic, è una nota modella ed influencer.

Da circa 8 mesi sono diventati genitori della piccola Violante, e sono felicissimi. Virginia reduce dall’avventura de L’Isola dei Famosi, si è goduta del tempo in tranquillità da passare con la sua famiglia, ma un evento l’ha sconvolta.

Le foto in bianco e nero raccontano gli attimi che hanno preceduto il sì, ma anche quelli successivi che terminano in un profondo abbraccio: la coppia si sposa!

Queste le dolci parole del compagno, una dedica condivisa sotto gli occhi di tutti sul suo profilo Instagram ufficiale:

“Mi sono inginocchiato per chiederti di starmi accanto per tutta la vita, l’ho saputo dal primo sguardo che non te ne saresti più andata. 1825 giorni insieme.”

Così, potranno esserci doppi festeggiamenti, visto che hanno da poco celebrato il mesiversario della piccola di casa. Dal reality arrivano notizie di tutte le tipologie, non mancano denunce furiose da parte di ex naufraghi, ma sono quelle come la proposta di matrimonio a scaldare il cuore.

In attesa di scoprire altre novità sulle nozze in arrivo, restiamo aggiornati su come si evolverà la situazione, e come decideranno di celebrare il felice evento: i fan non aspettano altro!