Test logica e ragionamento: qual è il numero delle galline?

By

Pensi di saper contare? Questo test metterà in dubbio tutte le tue certezze. Provare per credere: qual è il numero preciso delle galline?

Un contadino si sveglia tutte le mattine alle cinque per recarsi al mercato. Ha bisogno di diversi prodotti e, per questo motivo, preferisce prendere il trattore. Tutti i giorni, l’uomo sceglie lo stesso percorso, lungo 14 chilometri. Quando arriva al mercato, effettua tutte le operazioni di cui ha bisogno, si fa dare una mano da un addetto per caricare la merce e ritorna indietro verso casa.

L’addetto riceve una mancia di cinque euro ogni volta che aiuta il contadino a caricare la merce sul trattore. Oggi il contadino si è svegliato allo stesso orario ma ha scoperto che gli hanno rubato il trattore, quindi dovrà recarsi al mercato a piedi e sarà costretto ad acquistare meno merce. Durante il cammino, il contadino si imbatte in sette uomini. Ogni uomo ha una gabbia tra le mani ed ogni cassa contiene tre galline.

Quante galline in totale vengono portate al mercato? Hai soltanto trenta secondi per risolvere il quesito, quindi concentrati e poi rispondi. Mal che vada, trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Questo test ha fatto impazzire il web. Quasi tutti coloro che hanno provato a dare una risposta hanno commesso lo stesso errore. La soluzione è più semplice di quanto tu possa credere e, se hai indovinato, è importante che tu riceva i nostri complimenti. Non è mai facile risolvere un test del genere, pieno di trappole e di tentativi di farti commettere un errore.

Se, al contrario, hai risposto 21 e pensi di aver indovinato, sappi che non è così. La risposta più plausibile è spesso sbagliata, soprattutto quando devi risolvere un test di logica e ragionamento. Tra poco conoscerai la soluzione, intanto ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica. Si tratta soltanto di un intrattenimento stimolante e divertente per le nostre lettrici ed i nostri lettori.

Ecco la soluzione del test: abbiamo già detto che le galline non sono 21. O meglio, gli uomini hanno sicuramente ventuno galline nelle gabbie ma nessuna di esse sarà portata al mercato, in quanto gli uomini viaggiano nella direzione opposta rispetto a quella del contadino. La risposta corretta è zero.