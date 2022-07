Primo figlio per la coppia di Matrimonio a prima vista: lei racconta tutto

La neomamma racconta tutto: primo figlio per la coppia di Matrimonio a Prima Vista

Matrimonio a Prima Vista è un programma di Real Time. Tre coppie create da tre esperti si incontrano per la prima volta all’altare con abito da sposa, promesse e fedi. Gli sconosciuti vengono accoppiati per assonanze caratteriali, contesti dove sono cresciuti e affinità.

Le coppie, dopo un mese, decidono se continuare a rimanere sposati o divorziare.

Dopo sei edizioni, poche sono le coppie che sono hanno deciso di proseguire insieme il loro matrimonio, ma quelle che lo hanno fatto sono felicissime.

Ecco infatti che nasce il primo figlio di Matrimonio a Prima Vista. Vediamo insieme di chi si tratta

Andrea Ghiselli e Francesca Musci sono appena diventati genitori del piccolo Riccardo, ma non è stato un parto affatto facile.

I due non sono convolati insieme a Matrimonio a Prima Vista, ma hanno partecipato entrambi al reality show. Lei si sposò con Stefano nella seconda edizione e si dissero di sì anche dopo un mese dalle nozze, lui divenne il marito di Nicole (che ha avuto una svolta sensuale) ma la loro storia naufragò alla fine del percorso.

Francesca e Andrea non vengono scelti dagli esperti per convolare a nozze assieme e non hanno nemmeno partecipato alla stessa edizione, ma si sono comunque conosciuti grazie al reality.

E’ più di un anno che loro due si frequentano e sono super innamorati. In dolce attesa dopo poco, Francesca e Andrea sono appena diventati genitori e la neomamma racconta la notte appena passata sui social.

Il piccolo Riccardo non è nato in modo naturale, ma con un cesareo d’urgenza.

“Sono ancora un po’ scombussolata. Siamo finiti in un cesareo di urgenza, come molti di voi hanno intuito dalle mie fantastiche calze” racconta la donna e continua: “Più tardi vi farò riconoscere Riccardino, non sono stati giorni semplici, oggi ho iniziato a carburare un pochino“.

Nonostante le difficoltà iniziali, tutto è andato per il verso giusto, mentre spuntano le novità della prossima edizione. In realtà, Riccardo doveva nascere tra qualche giorno e la Musci aveva rivelato che avrebbe fatto di tutto per avere un parto naturale.

Questo non è potuto accadere per forze maggiori, ma alla fine il neonato è arrivato.

La coppia conosciutasi a Matrimonio a Prima Vista ha avuto il suo primo figlio. Il parto ha provato Francesca, ma finalmente può abbracciare il suo piccolo Riccardo assieme al suo amato Andrea