Matrimonio a Prima Vista: niente sarà come prima, clamorose novità

Le clamorose novità di Matrimonio a Prima Vista

Matrimonio a Prima Vista è un programma prodotto da NonPanic Banijat per Discovery Italia. A breve uscirà la nona edizione sulla piattaforma discovery+.

Il programma mette alla prova tre coppie in un modo molto atipico. Infatti ogni coppia non si conosce minimamente fino al momento in cui si incontreranno all’altare. Insomma, sposano uno sconosciuto che dovrebbe essere affine secondo delle intervista, tratti comuni, testi attitudinali e psicologici.

Dopo un mese insieme, sceglieranno se continuare il matrimonio o divorziare.

Ma vediamo insieme le clamorose novità della prossima edizione di Matrimonio a Prima Vista e chi saranno i futuri protagonisti

Tutto è pronto per la messa in onda della nona edizione di Matrimonio a Prima Vista. Le prima puntate si trovano già da venerdì 15 luglio su Discovery+. Se non sei abbonato, dovrai invece aspettare ottobre su Real Time.

Saranno ben otto puntate da 60 minuti l'una e i nostri amati esperti saranno lì ad accompagnarci. Anche quest'anno troveremo Nada Loffredi, sessuologa, Mario Abis, sociologo, e Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione.

Un triplette da paura, nonché i fatici “Cupido” che hanno creato i match pronti al matrimonio.

Ma scopriamo insieme i protagonisti della nona edizione

I futuri sposi!