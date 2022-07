Ilary Blasi, cambia tutto anche in tv: la scelta sorprende tutti

Dopo la separazione da Francesco Totti, per Ilary Blasi cambia tutto anche nei suoi impegni lavorativi. Ecco la scelta che ha sorpreso e fatto parlare molti. Scopriamolo insieme!

Da quando la notizia della separazione fra l’ex giocatore della Roma, Francesco Totti e la conduttrice di punta di Mediaset Ilary Blasi è stata rivelata, i due sono stati al centro della bufera mediatica che li ha travolti.

Ilary Blasi è uno dei personaggi televisivi che, ormai da anni, è amatissima da grandi e piccini. Con la sua conduzione e presenza riesce a intrattenere un vasto pubblico che va dai reality show agli spot pubblicitari.

Secondo alcune recenti rivelazioni, sembra che gli impegni lavorativi e televisivi della conduttrice siano cambiati a seguito della sua separazione dal Pupone della Roma.

Ilary Blasi, cambiano i suoi impegni lavorativi: ecco perché

Non solo trasmissioni, ma anche spot pubblicitari Ilary Blasi è una delle protagoniste indiscusse del mondo dello spettacolo.

Dalla conduzione dell’Isola dei Famosi, al Grande Fratello (sia versione Vip che Nip) fino ad essere testimonial di alcuni brand. Fra i tanti, Ilary è insieme al marito un volto ufficiale del marchio Lenor dove interpreta, nelle varie pubblicità, il ruolo di una mamma casalinga che sponsorizza l’ammorbidente della nota azienda.

Nella versione della pubblicità del brand, Ilary Blasi pronuncia la seguente frase: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un matrimonio perfetto”. Eppure adesso, per la storica conduttrice non è più un matrimonio perfetto.

Infatti, sembra proprio che il noto brand per correre ai ripari da accuse ha deciso di apportare una piccola ma importante modifica allo slogan. Sembrerebbe che le parole di Ilary siano state modificate, cambiando di fatto “matrimonio” con la parola “profumo“. Dunque la frase avrà questo senso: “Lenor ammorbidente e perle insieme… Un profumo perfetto”.

Un gesto fatto sia per correre ai ripari da eventuali ripercussioni e segnalazioni degli utenti e consumatori, sia per cercare di alleviare la sensibile e delicata situazione matrimoniale in cui si trovano in questo momento Ilary e l’ex capitano della Roma, Francesco Totti.