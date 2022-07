Alessia Marcuzzi infiamma la notte: solo uno slip e tuffo in acqua

Alessia Marcuzzi è sempre più inarrestabile: la notte è tutta sua! La conduttrice del momento lascia i fan senza parole con un gesto totalmente inaspettato.

Lasciarsi scivolare di dosso le chiacchiere degli haters è proprio un’arte, e Alessia Marcuzzi ci riesce al 100%. La nota conduttrice sta affrontando un periodo molto importante sia dal punto di vista personale che per quanto concerne la carriera. Così, si concede dei momenti di svago nei quali sfoggia una forma fisica da urlo!

Dalla foto si evince la sua felicità nel passare del tempo libero al mare, il quale sembra proprio essere il luogo ideale. Senza alcuna ombra di dubbio è quello in cui si sente maggiormente a suo agio, ed il sorriso parla chiaro!

Ride di gusto, ma il gesto di cui vi stiamo parlando, rappresenta pienamente il suo spirito libero! E’ una donna che non ha mai nascosto la sua bellezza, anzi la celebra da vera esperta. Il gesto sotto gli occhi di tutti non passa inosservato: è davvero bellissima.

Alessia Marcuzzi e il gesto che lascia senza parole

Al momento, si sta parlando molto della nota conduttrice Mediaset, la quale però è da un po’ di tempo silenziosa. Si è parlato di un addio al mondo della televisione, in realtà la verità sull’abbandono di Canale 5 è davvero pazzesca, è qualcosa di totalmente inaspettato, ma che lascia ben sperare. Nel frattempo, dimenticando problemi ed haters, eccola in bikini illuminata dal chiaro di luna.

La Marcuzzi continua a sorridere al suo amato mare, ma questa volta ha deciso di farlo al chiaro di luna. La conduttrice non lascia spazio all’immaginazione, preferisce fotografarsi in maniera spontanea.

Lo scatto incornicia pienamente le sue intenzioni: vuole sorridere alla luna con tutta sé stessa! Il bikini lo tiene per metà, il resto lo lascia andare ad una serata il cui bagno prima di mezzanotte è il protagonista, o forse.

Sono tantissimi i commenti dei followers che fanno apprezzamenti sulla perfetta forma fisica della donna. Matura e consapevole, non ha paura di mostrarsi così com’è fatta. E’ risaputo che piaccia molto al pubblico a casa. Infatti, la possibilità di non vederla più a condurre i reality più amati dai telespettatori, ha sconvolto e non poco.

Le novità che animeranno la prossima stagione televisiva del periodo autunnale ed invernale non sono poche. Anzi la vedranno in nuovi progetti in prima linea, perché è una vera professionista. Ci sono tante aspettative in ballo.

Si parla spesso del prima confrontato con il dopo dei personaggi famosi, e la conduttrice è cambiata molto rispetto al passato altri scatti confermano la sua bellezza.

Perché si può cambiare, ma rimanere al tempo stesso bellissime, e lei ci riesce molto bene e con tanta naturalezza.