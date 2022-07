Victoria De Angelis sfoggia una maglia a rete sul palco: durante il concerto dei Maneskin si abbassa, la reazione dei fan non si fa attendere.

Sul palco di Istanbul, per il concerto dei Maneskin, Victoria De Angelis ha indossato una gonna e una maglia a rete larga, simile a quella indossata dal batterista Ethan Torchio. Diversamente da Ethan, tuttavia, i movimenti di Victoria sul palco sono più frenetici e, soprattutto, nel corso del live, insieme a Damiano David e Thomas Raggi, è solita scendere tra il pubblico, sempre molto caldo.

Lo spettacolo di Damiano, Victoria e Thomas tra i fan è andato in scena anche a Istanbul dove Victoria, a causa dei movimenti, non si è resa conto che la maglia si è abbassata lasciandole scoperto il decolletè che, solitamente, copre con del nastro adesivo nero. A Istanbul, però, è andata diversamente.

Victoria De Angelis bellissima sul palco: la regina dei Maneskin è lei!

Rigenerata dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza ad Ibiza con le amiche, Ethan Torchio e Thomas Raggi posando contemporaneamente per l’obiettivo di Damon Baker che l’ha trasformata in una dea in bianco e nero, Victoria è salita sul palco di Istanbul per il concerto dei Maneskin con una grande carica di energia. Energia che ha sprigionato durante il lice muovendosi da un lato all’altro del palco e scendendo tra il pubblico scatenato con Thomas e Damiano con cui nel corso di un’intervista aveva fatto breccia nel cuore del pubblico turco con un gesto.

A causa dei movimenti, la maglia rete che indossava Victoria si è abbassata e la bassista si è ritrovata con il decolletè scoperto. A coprirla parzialmente era il basso, ma Victoria non si è scomposta continuando a suonare e a scatenarsi mentre il pubblico è letteralmente impazzito di fronte alla sua bellezza e al suo talento.

Sempre più scatenati e sempre più bravi, Victoria, Damiano, Ethan e Thomas che sono stati anche i testimoni di una proposta di matrimonio sul palco, dopo aver incantato l’Italia e l’Europa, sono pronti per volare prima negli Stati Uniti e poi in Giappone, Brasile e Argentina.