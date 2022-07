Victoria De Angelis, dea in bianco e nero: un commento scatena il web

Victoria De Angelis in versione dea in bianco e nero nelle splendide foto di Damon Baker: il web impazzisce e spunta un inaspettato commento.

Victoria De Angelis in versione dea negli scatti di Damon Baker che, con la sua macchina fotografica, è riuscito a rendere ancora più evidente la bellezza della bassista dei Maneskin facendo letteralmente impazzire il web che aspettava tali foto dal momento in cui Damon Baker aveva cominciato a seguire sui social i Maneskin.

Una carrellata di foto pubblicate sia dal fotografo che conta 1,2 milioni di followers di Instagram ed è considerato uno dei migliori al mondo che dalla stessa De Angelis. Migliaia i like e i complimenti per la bassista dei Maneskin e per il fotografo e, tra i tanti commenti, è spuntato anche quello di chi non t’aspetti.

Victoria De Angelis mozzafiato nelle foto di Damon Baker e arriva il commento di Asia Argento

Tutti pazzi per Victoria De Angelis che, in bianco e nero, con una semplice canotta bianca, senza trucco e i capelli lasciati un po’ in disordine, è un vero spettacolo della natura. Ad immortalare il fascino di Victoria è stato Damon Baker che, ad Ibiza dove la bassista dei Maneskin si è rifugiata per qualche giorno di vacanza prima di tornare sul palco con la band, ha realizzato un servizio fotografico mozzafiato che è diventato virale conquistando tutti i fan della band romana.

Migliaia i complimenti per Victoria che manda in tilt i social ogni volta che condivide una foto, ma anche per Damon Baker capace di cogliere le più piccole sfumature della bellezza italo-danese di Victoria rendendola ancora più bella e tra i tanti commenti, come potete vedere nella foto qui in basso pubblicata proprio dal fotografo, è arrivato anche quello di Asia Argento che ha espresso tutto il suo amore per la bassista dei Maneskin.

“Love her” ovvero “la amo” ha scritto Asia Argento che, poi, sotto le stesse foto pubblicate anche da Victoria ha lasciato un cuore rosso che è stato poi utilizzato dalla bassista per risponderle. Oltre a rilassarsi ad Ibiza, dunque, Victoria ha posato per un servizio fotografico che è stato particolarmente apprezzato dai fan.