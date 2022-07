Raimondo Todaro: clamoroso retroscena dopo il ritorno di fiamma con Francesca Tocca

Raimondo Todaro si è raccontato in un’intervista insieme a Lorella Cuccarini e ha ripercorso alcune tappe della sua vita, fra cui il ritorno di fiamma con Francesca Tocca. Ecco cosa ha rivelato.

Raimondo Todaro, dopo 16 anni trascorsi a Ballando con le Stelle e l’approdo ad Amici di Maria De Filippi si è raccontato in un’intervista con Lorella Cuccarini nel suo spazio “Un caffè con”.

Il ballerino professionista di latino americano ha ripercorso alcune tappe della sua vita parlando del suo amore per la danza e dei rapporti che ha creato in questi anni.

In particolare nel corso dell’intervista ha raccontato la sua esperienza a Ballando con le Stelle e l’ingresso nel talent show di Canale 5, Amici: “Ci sono arrivato perché in realtà avendo Francesca che lavorava lì da diversi anni comunque un rapporto con Maria c’era.

Con Francesca, Raimondo ha costruito una grande storia d’amore che ha portato alla nascita di una bambina. E nonostante alcuni problemi e la separazione di due anni adesso sembra essere tornato il sereno. Scopriamo insieme di più!

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, dopo la separazione di nuovo insieme

Secondo le varie indiscrezioni, Raimondo e Francesca avevano vissuto dei momenti difficili. Fra le motivazioni che hanno portato alla loro separazione, il presunto flirt della moglie con l’allievo Valentin Dimitru. Eppure, adesso sembra essere tornato il sereno.

Con il cuore in mano, Todaro ha raccontato i motivi della separazione da Francesca e i motivi del ritorno di fiamma. Nello spazio “Un caffè con” di Lorella Cuccarini ha rivelato di essere tornato insieme a Francesca a luglio, dopo due anni di separazione. Luglio, è da sempre stato il mese della coppia, insieme per l’appunto dal 3 luglio 2010.

Raimondo ha raccontato: “Quando ci separammo, ci separammo senza sapere il perché. Non c’era un motivo particolare. Semplicemente non c’era più il rapporto di prima. Per l’amore forte, il bene e il rispetto ci siamo detti sempre di non fingere. A 30 anni non puoi fingere, non puoi stare altri 40 anni con una persona se non è più come prima.”

La separazione nel loro caso è stata curativa. Infatti, lo stesso Todaro ha aggiunto:

“A posteriori la nostra fortuna è stata quella di separarci. Perché se avessimo insistito per rimanere insieme, non sarebbe andata. Dopo 2 anni si separazione capisci che almeno da parte mia non ho mai pensato di avere un’altra donna”