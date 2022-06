Dopo Matrimonio a prima vista, il messaggio di Sergio che stravolge tutto

Sergio Capozzi ha sposato Jessica Gregorio nella settima edizione di Matrimonio a Prima Vista. Un suo messaggio su Instagram lascia il segno

Sono stati indubbi protagonisti della settima edizione di Matrimonio a Prima vista: si tratta di Sergio Capozzi e Jessica Gregorio. Il loro è stato uno dei pochi esperimenti fortunati del noto dating show, perché si sono sposati e sono “sopravvissuti” alle cinque settimane di prova con ottimi risultati. Oggi c’è riserbo sulla loro vita privata, ma tutti gli indizi fanno pensare che stanno ancora insieme. Quindi sono tutt’ora marito e moglie. Va detto che non ci sono “prove” ufficiali, nel senso che entrambi portano avanti la loro vita in maniera privata senza mostrarla e convididerla sui social. Niente foto o video da un bel po’ di tempo.

In ogni caso gli indizi fanno pensare che le cose tra loro procedono bene. Quindi esperimento riuscito, perché la coppia ha funzionato e i loro fan e quelli del programma sperano che possa essere così ancora per molto tempo. Intanto per Sergio è arrivata una svolta importante. Lo “sposo” ha festeggiato i suoi 37 anni, e ha voluto fare un bilancio della sua vita proprio su Instagram. Da notare che nel messaggio sui social cita la moglie, facendoci capire che la coppia (come dicevamo) è ancora in piena salute.

Matrimonio a Prima Vista, il messaggio Instagram di Sergio

“O ggi compio 37 anni. Anche se in realtà Mia moglie mi ha fatto realizzare che oggi inizio il mio 38esimo anno – ha scritto Sergio – Così in un giorno mi ritrovo più vecchio di due anni. In 37 + 1 anni sono tante le cose fatte, che non avrei mai immaginato di fare.. Vivere in giro per il mondo senza mai perdermi – ha proseguito Sergio nel suo messaggio su Instagram – partecipare ad un programma televisivo diverso da un giorno in procura”.