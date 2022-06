Dopo l’addio al fidanzato storico, Anna Falchi ritrova l’amore con Lui!

Anna Falchi aveva da poco annunciato l’addio al suo storico fidanzato, ma ora ha ritrovato la felicità proprio al fianco di Lui! C’è un nuovo amore pronto a farle battere il cuore.

Anna Falchi qualche tempo fa ha stupito i suoi fedeli sostenitori annunciando di aver concluso la relazione con il suo storico fidanzato Andrea Ruggieri. I due facevano da un po’ coppia fissa e il pubblico della rete era convinto che l’uno fosse l’altra metà della mela, ma purtroppo le cose non sono andate come sperato e hanno preferito dirsi addio e scrivere un nuovo capitolo della loro vita.

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha però dato una svolta alla vicenda rivelando che la conduttrice dopo l’addio allo storico amore ne ha già trovato un nuovo a farle battere il cuore.

Anna Falchi è stata beccata con il nuovo fidanzato, un uomo che non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo e forse è stato proprio questo aspetto a colpirla di più.

Anna Falchi beccata con il nuovo fidanzato: “Ha ritrovato il sorriso”

Anna Falchi ha stupito i suoi fedeli sostenitori, in quanto dopo aver interrotto la lunga relazione avuta con Andrea Ruggieri ha trovato il sorriso al fianco di un nuovo uomo. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, il suo nome è Walter Rondinò e da qualche tempo le farebbe battere il cuore come non mai:

“Anna Falchi, poche settimane dopo l’annuncio dell’addio con Andrea Ruggeri, ha ritrovato il sorriso con Walter Rondinò , un coetaneo esperto di comunicazione aziendale” si legge sul comunicato pubblicato su Instagram che anticipa le nuove notizie che i lettori potranno trovare sul nuovo numero in uscita.

Almeno per il momento, però, la conduttrice non ha ancora commentato il gossip che la riguarda e in molti si chiedono se faccia sul serio e se lei gli abbia già presentato sua figlia, che ha stupito i fan per l’incredibile somiglianza che le unisce.

Il nuovo fidanzato di Anna Falchi riuscirà a renderla felice come lei merita? Purtroppo per rispondere a questa domanda non ci resta altro che attendere. Soltanto il tempo potrà dircelo.