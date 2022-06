Hai mai sognato di fare un lavoro che potesse soddisfarti sotto tutti i punti di vista? Il test di oggi potrebbe darti una grossa mano

Se tornassimo indietro di qualche anno, quando eravamo dei piccoli studenti delle scuole elementari, probabilmente potremmo scoprire che già a 7 anni avevamo le idee molto chiare. Calciatori, ballerine, astronauti, maestre e benzinai. Forse erano questi i mestieri più gettonati ai tempi della scuola elementare. E oggi, hai cambiato idea o sogni ancora di fare quel mestiere? Hai realizzato i tuoi sogni?

Il test di oggi potrebbe aiutarti a capire quale potrebbe essere la tua strada dal punto di vista professionale. Molte persone hanno delle capacità che non riescono a sfruttare, altri non sanno nemmeno di averle. Questo test non ha alcuna validità scientifica ma potrà comunque aiutarti a schiarirti le idee. Non dovrai fare altro che prendere una decisione in pochi secondi, lasciandoti guidare dall’istinto.

Guarda con attenzione l’immagine in alto, abbiamo tre azioni diverse: camminare, correre e urlare. Quale tra queste attitudini ti appartiene di più? Rispondi sinceramente e poi scorri il testo verso il basso, alla ricerca del profilo abbinato alla tua selezione.

I profili del test

Camminare: se hai scelto questa azione, vuol dire che il tuo lavoro ideale è in ufficio. Hai un carattere particolarmente calmo e non cambi spesso idea, riesci facilmente a capire quando arriva il momento di accelerare e raggiungere un traguardo importante. Sei un ottimo dipendente, lavori duro e ti piace stare insieme ai tuoi colleghi. Hai sofferto molto lo smart working durante la pandemia, non vedevi l’ora di rivedere i tuoi amici, con i quali passare un’intera giornata lavorativa fianco a fianco.