Altro che single! Il cuore di Anna Tatangelo batte per lui!

L’amore è di casa per Anna Tatangelo: la cantante non ha più il cuore spezzato, batte per qualcuno di speciale! Salta fuori notizia clamorosa.

I fan sono abituati a sentir cantar d’amore interpreti bravi come Anna Tatangelo. Le canzoni sono così profonde che cantanti del suo calibro sembrano ormai aver scoperto tutti i segreti del sentimento. In realtà, anche personaggi così talentuosi e belli soffrono grandi pene nella sfera amorosa. Di recente, si è infatti parlato di una situazione alquanto rocambolesca in fattore di relazioni. Ma la svolta di oggi, ha stupito tutti!

La cantante è nota anche per la relazione storica con Gigi D’Alessio, cantautore neomelodico amato per le sue canzoni che sanno sempre raccontare qualcosa sul sentimento più potente che ci sia, l’amore.

La loro unione è stata ricca d’amore, tanto che l’hanno coronata con la nascita di un figlio nel 2010. Andrea è già diventato un ometto, oltre che quartogenito del cantautore, e primo figlio della Tatangelo.

Adesso, non stanno più insieme, e Anna non ha vissuto proprio l’idillio che credeva, ma qualcosa bolle in pentola, ed è sconvolgente.

Anna Tatangelo e il suo amore speciale: è felicissima!

Come già ribadito, la cantante ha vissuto delle situazioni per niente piacevoli. Infatti, dopo la rottura con Gigi D’Alessio un’altra cattiva notizia l’aveva spiazzata, ma oggi torna più carica che mai. Perché l’amore è tornato nel suo cuore, ha lasciato un po’ di spazio per vivere in serenità i suoi sentimenti. Ecco la lieta novità che ha sconvolto tutti i fan.

Ebbene sì, ce lo riporta il portale The Pipol, Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme dopo due volte che si erano lasciati!

La coppia nata proprio in seguito alla rottura della cantante con il padre di suo figlio, non ha vissuto momenti facili fin dagli inizi. Lo stress mediatico e la nostalgia del passato li hanno divisi più volte, e l’ultima sembrava fosse destinata a durare per sempre.

Si erano lasciati a giugno per decisione della cantante, perché la Tatangelo aveva ancora nel cuore l’ex compagno. Infatti si era trattato di un addio alquanto doloroso. Adesso, la stessa copertina di Diva e Donna conferma la notizia, senza lasciare alcuno spazio ai dubbi.

In passato, il partner Livio Cori aveva confessato la sua in merito al matrimonio, dichiarazione che ha sconvolto non poco i fan. Lui è più giovane di lei di qualche anno, ed è ancora acerbo nel mondo della musica, sta crescendo e cercando di trovare il suo spazio.

Al momento, la coppia è tornata insieme felice, la crisi è stata definitivamente superata, e la donna sembra avere il cuore più leggero. In attesa di nuovi retroscena, restiamo aggiornati per non perdere nessuna novità.