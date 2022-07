Harry e il commovente ricordo di sua madre Diana

Il Principe Harry è intervenuto pubblicamente e ha parlato di sua madre Diana. Il suo ricordo ha commosso tutti i presenti, ecco le sue parole

Lo scorso 18 luglio, il Principe Harry ha partecipato al Nelson Mandela Day. Questa manifestazione si tiene ogni anno nel giorno del compleanno dell’ex presidente sudafricano, noto per la sua importante attività politica e per i 27 anni di detenzione in carcere a causa dell’apartheid. Nelson Mandela ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 1993. Il Principe Harry ha parlato in pubblico in occasione della manifestazione.

La celebrazione si è tenuta presso la sede delle Nazioni Unite ed Harry ha parlato a lungo, soffermandosi anche su Diana Spencer. Il marito di Meghan Markle ha ricordato con commozione sua madre e tutti i presenti hanno apprezzato le sue parole. Il principe era visibilmente emozionato mentre parlava, nonostante i venticinque anni di distanza dal tragico incidente che lo ha separato per sempre da sua madre.

Ecco le sue parole pronunciate in pubblico.

Harry ricorda Diana: “Quella foto è ancora sulla parete di casa mia”

Il Principe Harry, nonostante alcune incomprensioni recenti, ha parlato in occasione del Nelson Mandela Day. Il fratello minore di William ha ricordato l’incontro tra sua madre e l’ex presidente sudafricano, avvenuto nel 1997, poche settimane prima del tragico incidente di Parigi. Harry ha confessato di aver conservato la foto di quel giorno: “La tengo ancora sulla parete di casa mia”.

Il principe si è presentato in compagnia di sua moglie Meghan, ultimamente coinvolta in una polemica molto fastidiosa. I due erano mano nella mano ma Harry era molto emozionato: “Chi non ha avuto la fortuna di conoscere Nelson Mandela può leggere le sue lettere dal carcere per comprendere la forza di questo grande uomo, in grado di comunicare messaggi importanti anche attraverso una semplice maglietta”.

Harry si è soffermato per qualche minuto sull’incontro tra sua madre e Nelson Mandela, l’unico della loro vita: “Mia madre e Nelson Mandela condividevano l’amore per i bisognosi e avevano ideali molto simili”. Il principe ha descritto la foto che conserva ancora oggi, descrivendo la gioia sul volto di Diana Spencer nel farsi immortalare insieme ad uno dei leader politici più importanti del secolo scorso.