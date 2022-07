Duro attacco nei confronti di Kate Middleton: “Non è all’altezza”

Kate Middleton ha subito un forte attacco. Le critiche nei confronti della Duchessa di Cambridge sono state feroci. Perché tutti ce l’hanno con lei?

Kate Middleton è una delle donne più amate della Royal Family. Secondo alcuni sondaggi dello scorso anno, la duchessa sarebbe al secondo posto nella classifica dei componenti più amati della corona britannica. Il primato, come è ovvio che sia, appartiene alla Regina Elisabetta, da sempre amatissima dal popolo, che la considera una guida, soprattutto in un periodo complicato come questo.

Eppure c’è chi ha osato criticare duramente Catherine. La questione ha tenuto banco a lungo in Inghilterra e diversi talk show hanno trattato l’argomento. Nonostante la maggioranza degli opinionisti difenda la Duchessa di Cambridge, c’è una minoranza particolarmente rumorosa che la attacca in maniera feroce. E la motivazione riguarderebbe alcune questioni private.

Scopriamo tutti i dettagli di questa incredibile polemica che sta facendo discutere molto nel Regno Unito.

L’accusa nei confronti di Kate Middleton: “È troppo severa”

William e Kate sono stati immortalati spesso in pubblico insieme ai loro figli, anche se l’ultima volta non è andata esattamente come avevano previsto. Sembra che la duchessa sia stata accusata di essere troppo severa con i suoi figli, in particolare con George, che pochi giorni fa ha compiuto nove anni. Il giovane principe non ha mai dato segnali di insofferenza ma le critiche nei confronti di sua madre sono molto forti.

Secondo una recente intervista di William, suo figlio sta imparando a relazionarsi con i suoi compagni di scuola, ama i videogiochi e ha diverse passioni. Il bambino è anche molto amato, sia all’interno della Royal Family che tra i sudditi inglesi. Allora qual è il problema? Kate, che alcuni mesi fa ha sorpreso tutti proprio in compagnia di George, sarebbe troppo severa con suo figlio.

I Cambridge rispettano alla lettera il protocollo imposto dalla monarchia britannica, soprattutto per quanto riguarda lo stile e l’abbigliamento. Secondo diversi critici, la coppia dovrebbe essere più flessibile con i propri figli, in particolare con il primogenito. Alcune persone hanno accusato William e Kate di impedire a George di godersi appieno la sua adolescenza.