William nei guai, potrebbe perdere il trono d’Inghilterra?

Il Principe William è seriamente nei guai. A causa del suo comportamento rischia di perdere il trono d’Inghilterra. I sudditi sono sconvolti

Il Principe William ha sempre avuto un comportamento equilibrato. A differenza di suo fratello, il Duca di Cambridge non ha mai creato polemiche a causa di eccessi o parole fuori luogo, soprattutto da quando Kate Middleton è entrata nella sua vita. La presenza di Catherine è stata decisiva per ridurre i peggiori difetti del principe, oggi molto amato dai sudditi inglesi proprio grazie alla sua eleganza e al suo stile.

Quando William e Kate presenziano ad un evento pubblico, riescono sistematicamente ad attirare le attenzioni di tutti grazie ai loro sorrisi. Mai una parola fuori posto, mai una polemica in pubblico, mai un atteggiamento che potesse permettere ai suoi detrattori (pochi, a dire il vero) di attaccarlo. Eppure il Principe William ha commesso un grave errore e potrebbe pagarne le conseguenze.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, il primogenito di Carlo rischierebbe di perdere la possibilità di sedere sul trono inglese. Cosa ha combinato William? Scopriamolo insieme.

William ha aggredito un paparazzo: “Come osi comportarti così?”

Alcuni giorni fa, durante una passeggiata in bicicletta, William ha avuto uno screzio con un paparazzo. Il principe era in compagnia di sua moglie Kate e dei suoi figli, ad un certo punto ha notato la presenza di un paparazzo e ha deciso di affrontarlo. William, che deve occuparsi anche di questioni familiari particolarmente spinose, ha affrontato l’uomo che stava filmando la sua famiglia.

I Cambridge erano in bicicletta ma William ha voluto difendere la privacy (proprio come ha fatto recentemente suo fratello) dei suoi familiari con forza: “Come osi inseguirci mentre ci sono i bambini? Questo è disgustoso!”, ha urlato il fratello di Harry. “Grazie per averci rovinato la giornata”, ha concluso il principe. William non ha mai usato la violenza fisica con il paparazzo ma le sue parole sono state pronunciate con una grossa veemenza.

I detrattori della Royal Family si sono scatenati e hanno chiesto a gran voce che il figlio di Diana Spencer fosse escluso dalla linea di successione del trono inglese. Nonostante non sia arrivata alcuna dichiarazione da Buckingham Palace, sembra che la Royal Family non abbia alcuna intenzione di prendere in considerazione questa richiesta, considerata soltanto una brutta provocazione.