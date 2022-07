Soraia Ceruti sbotta sui social: tutta colpa di Luca Salatino

Soraia Ceruti, ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, ha perso la calma sui social a causa di un gesto di Luca Salatino che ha scatenato l’ira degli utenti della rete.

Soraia Ceruti ha perso la calma sul suo profilo Instagram, volendo intervenire in prima persona per fare alcune importanti precisazioni.

L’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne si è ritrovata al centro della polemica a causa di un gesto di Luca Salatino, il suo attuale compagno conosciuto proprio durante l’esperienza negli studi Elios di Roma, che ha mandato su tutte le furie gli utenti della rete che lo hanno accusata di averla mortifica pubblicamente durante una clip caricata proprio sul noto social fotografica.

Soraia Ceruti ha sbottato sui social rivelando la sua versione dei fatti in tutta questa storia.

Luca Salatino fa infuriare il web: Soraia Ceruti costretta ad intervenire

Soraia Ceruti dopo il polemico gesto di Luca Salatino nei suoi confronti ha prima eliminato i video in questione sperando che il tutto potesse essere dimenticato nel giro di qualche ora, ma vedendo che il gesto non ha portato le conseguenze sperate in quanto la furia della rete non si è affatto placata, ha deciso di intervenire in prima persona e di rivelare come stanno le cose.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dichiarato di non essersi sentita affatto umiliata dal suo fidanzato come in molti credono in quanto è convinta che le sue parole i suoi gesti siano stati semplicemente mal interpretati e chiede agli utenti della rete di smetterla di creare polemiche che non hanno senso di esistere e che lei ha scelto di replicare proprio perché non ne può più di tutta questa situazione.

Solitamente, infatti, la Cerruti preferisce non commentare le polemiche o gli episodi negativi in cui vogliono incastrare la sua persona ma questa volta è convinta che la reazione del web sia esagerata e che non abbia alcun senso di esistere e per questo motivo ha voluto rompere il silenzio. Nella speranza che tutto questo possa finire.

Soraia e Luca dopo Uomini e Donne stanno costruendo giorno dopo giorno il loro rapporto e non hanno alcuna intenzione di inquinarlo a seguito delle polemiche del web.