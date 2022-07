Bufera su Luca Salatino: il gesto choc dell’ex Uomini e Donne

Luca Salatino di Uomini e Donne si trova al centro della bufera. Il gesto nei confronti della sua fidanzata ha mandato il web su tutte le furie.

Luca Salatino è noto agli utenti della rete per aver preso parte al Trono Classico di Uomini e Donne per un’intera stagione. Prima nel ruolo di corteggiatore e poi è stato scelto da Maria De Filippi per essere uno dei tronisti dell’ultima parte della stagione.

Il suo percorso si è concluso con la scelta di Soraia Cerruti. I due da quel momento non si sono più separati e stanno vivendo la loro relazione nella vita reale. Anche se con qualche complicazione. Nelle scorse ore, infatti, il gesto di Luca Salatino ha mandato su tutte le furie il web che lo ha accusato di aver mortificato la propria compagnia durante un video caricato sui rispetti profili social.

Soraia Cerruti mortificata da Luca Salatino dopo Uomini e Donne

Luca Salatino, che negli scorsi giorni ha smentito la crisi con Soraia attraverso un gesto inequivocabile, si è ritrovato al centro della polemica in quanto in un video pubblicato da lei lo si vede rimproverarla in maniera piuttosto scocciata per il suo modo di masticare i chewingum, giudicato troppo rumoroso.

Gli utenti della rete hanno trovato fuori luogo la sua reazione in quanto ritengono che avrebbe anche potuto dirglielo in un secondo momento, quando lei non stava riprendendo il tutto con il suo telefono cellulare. L’ex corteggiatrice, infatti, non appena si è scatenata la polemica ha preferito cancellare il contenuto dal suo profilo social ma nonostante ciò le critiche non si sono affatto placate.

Tant’è che Soraia Cerruti ha difeso Luca Salatino affermando che il tutto sta sfuggendo di mano in quanto si trattava di una semplice battuta, forse detta in maniera un po’ brusca, ma senza alcuna intenzione di voler umiliare o mortificare qualcuno come invece in molti hanno sostenuti.

L’ex corteggiatrice del Trono Classico ci ha tenuto a ribadire che lei non si è affatto sentita male dopo quel momento e che non riesce a comprendere il motivo di tale clamore. Dopo queste dichiarazioni, infatti, spera che gli utenti della rete possano placarsi contro Luca Salatino che non avrebbe fatto nulla di male per ritrovarsi sommerso dalle critiche.