Mara Venier, prima di Domenica In svela tutto: la toccante confessione

La toccante confessione di Mara Venier: svela tutto prima di Domenica In

Mara Venier è una conduttrice televisiva, attrice opinionista e pure ex modella. La donna lavora da molti anni nel mondo dello spettacolo ed è tra le presentatrici più amate.

La Venier è sempre sorridente, con voglia di ascoltare e molto diretta nei suoi commenti. E’ proprio per questo che ormai ha un grande seguito sia in televisione che sui social.

Ma ecco che spunta la toccante confessione ad un passo dall’inizio di Domenica In. Vediamo insieme cosa ha rivelato Mara Venier

La toccante confessione di Mara Venier prima di Domenica In

Mara Venier sta per partire per la sua 14esima edizione di Domenica In. Questo è un record assoluto e la conduttrice è riuscita a superare le 13 edizioni di Pippo Baudo.

Rai Uno ama Mara e anche il suo fidato pubblico.

La Venier, ospite a SuperGuidaTv, si è raccontata in una lunga intervista. Il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento le ha donato il Premio alla Carriera.

Mara è emozionata e contenta per questo privilegio e si lascia andare ad una toccante confessione.

Dopo che la conduttrice ha negato l’intervista a Manuel Bortuzzo, la Venier rivela che gli anni più belli della sua carriera sono stati proprio gli ultimi.

“Quando pensi che la vita sia finita e invece ti regala dei momenti meravigliosi. L’amore del pubblico che, dopo tanti anni, ancora c’è. Credo che il periodo più bello della ma vita sia questo” commenta la donna e aggiunge: “A 70 anni sono felice, realizzata. Ho l’amore di mio marito, dei miei figlie e dei miei nipoti. Chi l’avrebbe mai detto che a 70 anni stavo ancora qua“.

E’ proprio negli ultimi anni che le sono arrivati le migliori proposte. Mara pensava che presto sarebbe passata in secondo piano e invece la vita l’ha sorpresa e per questo: “Posso solo dire grazie“.

L’intervistatore poi domanda alla conduttrice come vedrebbe un suo ritorno nelle fiction. La Venier non sa come potrebbe rispondere ad una possibile proposta. Da una parte si è così affezionata a Domenica In che non riuscirebbe a staccarsi.

“Ogni anno dico è l’ultimo e poi, quando me lo richiedono non so dire di no. Tornare a recitare, non so se sarei ancora in grado. Intanto ti devi svegliare alle 5:00, io lo faccio, ma il trucco, l’imparare le parti … non so, però con Morandi sì” rivela la conduttrice.

Ma Mara ha un ospite dei sogni che vorrebbe nel suo programma? Assolutamente no!

La conduttrice rivela che con tutti i personaggi più o meno noti passati nella sua trasmissione ha creato un legame empatico, mentre Pierpaolo Pretelli viene messo all’angolo dalla presentatrice.

“In quel momento, amo chi ho davanti. Credo che questo sia il segreto” conclude la donna.

Mara Venier è pazzesca. Con la sua confessione toccante si capisce quanto ci tenga al suo pubblico. La conduttrice è rimasta umile con il passare degli anni e con la notorietà. Semplice e sorridente, non ci resta che aspettare Domenica In per ridere e piangere insieme a lei