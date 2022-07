Francesco Totti: dopo l’addio a Ilary Blasi, la scelta che fa male

La scelta che fa male di Francesco Totti dopo l’addio a Ilary Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi sono la coppia più chiacchierata dell’ultimo periodo. Da mesi era spuntata la notizia di una crisi tra i due, ma è solo da due settimane che arriva l’annuncio dell’Ansa che rivela che il loro matrimonio è finito.

L’ex capitano della Roma e la Blasi hanno vissuto 19 anni insieme e dal loro amore sono nati tre figli. E’ proprio a quest’ultimi che entrambi vogliono pensare in questo momento di caos mediatico.

I riflettori sono puntati sulla ex coppia e adesso spunta la scelta che fa male di Francesco Totti. Vediamola insieme

E’ un momento veramente delicato per Ilary Blasi e Francesco Totti dopo l’annuncio della separazione con un comunicato all’Ansa.

Entrambi sono lontani da casa sia per staccare e ritrovare il proprio equilibrio, ma anche per fuggire dall’occhio sempre presente dei paparazzi.

Francesco Totti ha rivelato poco e nulla sulla scelta della separazione. Le uniche sue parole in merito a questo tema riguardano i suoi figli. Ha chiesto pubblicamente di non voler pensare ad altro se non a loro e ci tiene alla propria privacy proprio “per la serenità dei nostri figli“.

Mentre spuntano nuove verità sulla ormai ex coppia, ecco che scopriamo un retroscena inedito sulla reazione dell’ex calciatore dopo l’annunci della separazione.

A rivelare ciò ci pensa la rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi. Francesco non si è presentato ad un evento molto importante.

“A Formentera tutti aspettavano Francesco Totti dato per presente al torneo di padel dove hanno partecipato i suoi ex colleghi: Bobo Vieri, Cristian Brocchi, Alessandro Matri” si legge sulla rivista che spiega: “Ma per il troppo clamore mediatico e per evitare paparazzi alle calcagna lui ha preferito dare buca”.

E’ tosto essere nei panni di Francesco e della Blasi. Le telecamere sono puntate su di loro, ma adesso bisogna parlare di separazione con gli avvocati.

“Nulla è stato ancora deciso per la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e regna il caos. C’è addirittura chi dice che il rischio è che possa cominciare una battaglia legale non da poco conto” spunta la clamorosa indiscrezione.

I legali di entrambi stanno già lavorando per loro. Al fianco di Ilary Blasi, che ricomincia così in Tanzania, troviamo Alessandro Simeone, mentre per Totti troviamo Antonio Conte che ha lavorato anche per Daniele Rossi e Nicolò Zaniolo.

La notizia si conclude così: “Ma i nodi da sciogliere sarebbero parecchi e anche intricati”.

Non sono buone notizie per Francesco Totti e Ilary Blasi. Entrambi scappano dai microfoni e dalle telecamere. Adesso devono prendere delle decisioni importanti per evitare futili chiacchiericci e paparazzate