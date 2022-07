Nuovo amore per l’ex vippone: dopo l’addio, il cuore torna a battere

Arriva un nuovo amore per il vip. Dopo l’addio con la fidanzata storica arriva lei a cambiare tutto: ecco l’indiscrezione! Scopriamo insieme di più.

Si è fatto conoscere dal pubblico per aver partecipato come tronista a Uomini e Donne, innamorandosi e uscendo dal programma insieme a Soleil Sorge. Avete capito di chi stiamo parlando?

Stiamo parlando di Luca Onestini! Il giovane, dopo aver partecipato al dating show di Maria De Filippi è entrato dentro la Casa del Grande Fratello Vip 2 un occasione che gli ha dato modo di scoprire il tradimento di Soleil e di trovare una nuova compagna di vita.

Per quanto riguarda la storia d’amore con la Sorge, l’uomo ha scoperto alcune foto fra la Soleil e Marco Cartasegna che hanno decretato la fine del fidanzamento. Ma, come anticipato prima, durante l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, Luca ha avuto la fortuna di conoscere e affezionarsi ad Ivana Mrazova con la quale ha creato una splendida storia d’amore terminata bruscamente dopo il lockdown.

Oggi Luca sembra aver ritrovato la felicità accanto a lei, ecco di chi si tratta.

Luca Onestini, dopo Soleil Sorge e Ivana Mrazova arriva lei nella sua vita!

Dopo la relazione con Soleil e la successiva con Ivana, Luca sembrava aver ritrovato l’amore con la giornalista spagnola Cristina Porta, conosciuta nel reality spagnolo Secret Story. Ma alla fine non è andata bene neanche in quel caso e dopo un periodo in Spagna ha deciso di tornare definitivamente in Italia.

Tornato in Italia, dopo la fine della convivenza spagnola, Luca si è ritrovato di nuovo face to face con la sua ex Soleil durante una puntata de “La Pupa e il Secchione” ma invece di risolvere i problemi fra di loro, sono volate frecciatine. Dunque nessun ritorno di fiamma per il tronista di Uomini e Donne.

Anzi, secondo la rubrica Chicche di Gossip del settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini pare che l’ex gieffino abbia ritrovato l’amore accanto ad una certa Bea: