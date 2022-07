Questi tre segni zodiacali dovrebbero mangiare poco in questo periodo

By

Alcuni segni zodiacali dovrebbero darsi una regolata a tavola nei prossimi giorni. Dei piccoli problemi di salute potrebbero darvi fastidio

L’estate è il periodo dell’anno perfetto per riunirsi con gli amici e organizzare delle splendide cene all’aperto, soprattutto quando il caldo concede qualche attimo di tregua. C’è chi ama gustare delle ottime grigliate, chi preferisce il pesce, chi ama il vegetariano e chi, infine, mangerebbe qualsiasi cosa pur di passare qualche ora in compagnia degli amici più stretti. Sono momenti felici ma bisogna sempre fare attenzione all’imprevisto.

Queste cene potrebbero spingere qualcuno ad esagerare e c’è chi non può permetterselo, soprattutto in questo periodo. Alcuni segni zodiacali andranno incontro ad alcuni problemi di salute. Nulla di grave ma sicuramente qualcosa di fastidioso. Meglio restare leggeri e non esagerare a tavola. Pensi che il tuo segno sia uno di questi? Potrai scoprirlo tra poco. Ecco la classifica dei segni zodiacali che dovrebbero restare leggeri nei prossimi giorni.

I segni zodiacali che dovrebbero mangiare poco in questo periodo

Capricorno: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone nate sotto questo segno dello zodiaco vivranno un’estate indimenticabile, sotto tutti i punti di vista. Purtroppo potrebbero avere dei piccoli problemi all’intestino a partire dal mese di agosto. Questi problemi costringeranno il Capricorno a non esagerare, specialmente nel corso di una cena con amici. Ci saranno altri momenti per abbuffarsi.

Gemelli: nonostante il segno dei Gemelli sia molto attento al proprio fisico, si trova al secondo posto della classifica. La cura del proprio corpo è importante ma purtroppo non può evitare alcuni problemi di salute. Nulla di preoccupante ma sarà necessario seguire una dieta per qualche settimana. Meglio evitare lunghe cene con amici e contenersi. Nelle prossime settimane sarebbe meglio bere soltanto acqua. Le scorte di birra non termineranno questa estate, stai tranquillo!

Ariete: al primo posto in classifica c’è il segno dell’Ariete. Questo segno ha sofferto alcuni malanni già in passato e adesso sta nuovamente vivendo le stesse sensazioni. Per evitare problemi, sarà meglio non mangiare troppo e seguire la dieta consigliata dal medico. Questo periodo terminerà presto, dopo l’estate tornerà finalmente il sereno e potrai nuovamente gustarti tutti i tuoi piatti preferiti.