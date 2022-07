Sei bravo a guardie e ladri? Gioca con noi: trova il ladro!

By

Sei ad un party in maschera da urlo, peccato che un ladro si sia intrufolato all’evento: trova il mascalzone, ma attento a ciò che bevi, può sfocarti la vista…

La festa a cui parteciperai oggi ti mette davvero in una situazione poco facile. Sei un agente in incognito, e l’obiettivo è quello di scovare un ladro davvero furbo! Ha sfruttato la situazione del travestimento per non essere riconosciuto, ma lui sa chi sei. Quindi, dopo averti confuso le idee con un drink potente, la tua vista è offuscata, ma puoi sempre trovare il modo di individualo. Affronta la sfida, alla fine dell’articolo troverai la soluzione.

La foto rappresenta la scena sopra esplicata, qui non possiamo non fornirti qualche spunto e suggerimento utile a risolvere l’enigma. Trova il manigoldo, ma non è facile, poiché la vista è offuscata, e c’è davvero così tanta gente che la difficoltà aumenta.

Cosa potrebbe mai fare il cattivone di oggi? Rubare è il suo mestiere, così per renderti conto delle mosse che potrebbe attuare, dovresti pensare con le stesse dinamiche e modi di fare del nemico di oggi.

Agisci come un ladro, ma attento a non farti scoprire: lui sa che puoi scovarlo! Affronta la sfida mettendo in campo le tue abilità di solutore di enigmi.

Test trova il ladro: ecco dove si trova il furfante!

Migliorando la risoluzione dell’immagine, abbiamo la soluzione all’enigma! Al di là del gioco di parole, la sfocatura era l’elemento che più tra tutti ti avrebbe messo in difficoltà. La ragione? Il gesto è più che evidente, le sue mani stanno trafugando nelle tasche della povera vittima!

Il cerchietto rosso e l’immagine più nitida non lasciano spazio ad alcun dubbio: il ladro è la donna vestita di azzurro con il cerchietto rosso in testa!

Tra personaggi come Robin Hood, Harley Queen, Paperino e Dracula, c’è anche questa farabutta che rovina la festa a tutti, soprattutto al povero ninja in foto.

Allora, l’avevi notata da solo? Un ottimo trucco è quello di sfruttare lo zoom, nonostante la foto poco nitida e sfocata, lo strumento in questione avrebbe messo in risalto il gesto del ladro in foto.

