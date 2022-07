Fuori da tutti i reality: sfogo dell’ex Uomini e Donne e l’assurdo motivo

L’ex di Uomini e Donne è stato fatto fuori da tutti i reality a cui ha chiesto di partecipare: il motivo dell’esclusione è assurdo!

L’ex di Uomini e Donne dopo la fine del suo percorso agli studi Elios di Roma ha provato a farsi strada nel mondo dello spettacolo, partecipando a diversi casting per diventare uno dei personaggi dei più amati reality show.

Purtroppo nessuno di questi provini ha ottenuto il risultato sperato e non ha mai avuto l’occasione di potersi mettere in gioco. Lui si è più volte chiesto il perché di questi rifiuti e sembrerebbe aver trovato la soluzione a questo suo quesito.

Secondo quanto ha rivelato ai microfoni di Pipol Gossip, per poi aggiustare il tiro a Il Fatto Quotidiano una volta scoppiata la polemica, il motivo del suo rifiuto sarebbe davvero assurdo

L’ex di Uomini e Donne contro i reality show: “Sono un gay diverso!”

L’ex di Uomini e Donne non ha affatto preso bene il suo rifiuto ai vari reality show a cui ha provato a prendere parte ed è convinto che venga scartato per un semplice motivo. Ecco che cosa ha raccontato Claudio Sona, il primo tronista gay, al portale diretto da Gabriele Parpiglia creando non poco rumore:

“Se avessi avuto una storia strappalacrime, forse ce l’avrei fatta” ha esordito, affermando in questa prima parte che motivo della sua esclusione risiede nell’aver avuto un vissuto piuttosto normale per poi aggiungere un altro importante dettaglio. “Sono un omosessuale un po’ diverso dagli stereotipi che appaiono in tv“ ha poi dichiarato. “Sono molto sulle mie, ho un gran carattere provocatorio, a volte litigioso e testardo. Ma non amo estremizzarlo per le telecamere“ ha poi concluso, probabilmente facendo anche riferimento a qualche suo collega che invece grazie ai reality, dove continuano ad esserci botta e risposta al veleno, ha trovato la sua fortuna.

Queste dichiarazioni, ovviamente, hanno suscitato un certo clamore e per questo motivo ha provato ad aggiustare il tiro: “Mi sono espresso con troppa sintesi perché il discorso è generale e non riguarda solo i gay: mi sembra che ormai, soprattutto nei reality, tendano a prendere personaggi costantemente sopra le righe o addirittura studiati a tavolino” ha chiarito Claudio Sona di Uomini e Donne, specificando che il suo discorso è stato frainteso in quanto molto più ampio di quanto si volesse far credere.