La guerra si infiamma tra due ex vipponi: botta e risposta al veleno

Sta accadendo una vera guerra tra due ex volti del Grande Fratello Vip. I due non hanno partecipato alla stessa edizione del reality show, ma si conoscono.

E’ da qualche giorno che circola nel web il video di una ex gieffina che insulta un ragazzo. Ecco che parte il botta e risposta tra i due e entrambi tirano fuori gli artigli.

Scopriamo insieme di chi stiamo parlando e cosa sta accadendo

Botta e risposta al veleno tra Paola Di Benedetto e Denis Dosio dopo il GF Vip

Paola Di Benedetto e Denis Dosio sono due ex volti del Grande Fratello Vip. Lei ha partecipato e vinto la quarta edizione, mentre lui entra nella Casa del GF Vip 5, ma viene squalificato perché ha bestemmiato durante il gioco.

I due non si sono mai conosciuti, ma entrambi hanno un proprio parere l’uno sull’altra, mentre spunta il nuovo nome della prossima edizione del GF Vip. E’ proprio Paola a confessare la sua opinione in merito al tiktoker ospite al programma di Simone Buratti e Jody Cecchetto su Twitch.

I due ragazzi sfidano la Di Benedetto chiedendole di dare un giudizio guardando le foto che gli mostrano, ma senza rivelare il soggetto. Doveva rimanere tutto anonimo, però un commento dell’ex gieffina non lascia dubbi.

“Mamma mia, rinchiudetelo in un manicomio e non fatelo più uscire. Con le patatine nel c***o ha superato tutto” commenta la modella e aggiunge: “Ah, si è capito… E vabbè capita dai“.

La clip di questo momento ha fatto il giro del web e in tanti commentano le parole di Paola. A quanto pare si tratta proprio di Denis Dosio che già qualche settimana fa aveva preso in giro i suoi fan facendo credere che avrebbe iniziato a lavorare perché è stato bannato da Instagram.

Ecco che il tiktoker risponde con un altro video a Paola e continua il botta e risposta.

“Quale onore mi porta a ricevere insulti diffamatori da parte tua? Lanciavi quei bellissimi messaggi social sui tuoi profili. Cercavi di trasmettere valori ai milioni di fan che hai” risponde Denis Dosio e continua: “Se la memoria non mi inganna, l’ultimo diceva di dimenticarci dei filtri per poterci accettare così come siamo, perché la fuori non ci può essere nessuno che ci dica che non siamo bellissimi. E invece qualcuno che ci dice che saremmo da rinchiudere in manicomio va bene?!“.

L’ex gieffino è arrabbiato e sorpreso dalle parole della modella, mentre ci sarà un clamoroso ritorno al GF Vip. Non trova coerenza con il suo modo di fare e quello che dice. Denis Dosio poi conclude il suo discorso: “Hai dato l’opportunità a noi da casa di vedere la Paola Di Benedetto vera e reale senza filtri. Sei davvero povera umanamente“.

Un botta e risposta davvero crudo tra Paola Di Benedetto e Denis Dosio. I due ex vipponi non si sopportano. Meno male che non hanno partecipato alla medesima edizione del Grande Fratello Vip