Veronica Peparini, dopo l’addio ad Amici riceve una dedica speciale

Dopo l’addio ad Amici, Veronica Peparini riceve una dedica speciale

Veronica Peparini è una coreografa per lo più di danza contemporanea. Ha lavorato per ben nove anni come professoressa all’interno della Scuola di Amici di Maria De Filippi.

Ancora non è arrivata l’ufficialità, ma Veronica deve dire addio al talent show assieme alla collega Anna Pettinelli. Le due sono state “rimpiazzate” da Arisa per il canto e Emanuel Lo per la danza.

Ecco che arriva una dedica speciale per la Peparini che lascia anche molti dubbi. Il discorso è a finale aperto, ma vediamo insieme di cosa si tratta

Veronica Peparini saluta Amici dopo nove anni passati lì. Tempo fa, anche suo fratello Giuliano si occupò del programma come direttore artistico per moltissimi anni.

Insomma, Veronica è e sarà sempre ricordata come una colonna portante di questo talent show.

Proprio per questo addio, il fidanzato Andreas Muller ci tiene a scrivere una dedica speciale per la sua lei, mentre spunta il clamoroso colpo di scena.

I due si sono conosciuti proprio all’interno della Scuola dove lei insegnava, mentre lui era un allievo. Dopo al vittoria del ballerino, Veronica e Andreas hanno la possibilità di conoscersi a fondo in due ruoli diversi. Non hanno più un rapporto insegnate-allievo, ma allo stesso livello.

Muller diventa ballerino professionista ad Amici e Veronica Peparini e il ragazzo si fidanzano. Adesso stanno insieme da anni e convivono a Roma. Nonostante all’inizio i fan rimasero sorpresi, ora amano questa coppia.

Ma torniamo al momento dell’addio di Veronica Peparini e alla dedica speciale, mentre Lorella Cuccarini svela la lite pazzesca.

“Sei arte e danza in tutte le sue forme, sei autentica, sei attuale, sei istinto e poca razionalità. Sei una coreografa, sei una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo” scrive il ragazzo e continua: “Un’insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino ad oggi e non le chiacchiere su Instagram. Sei Veronica Peparini”.

Già iniziano le prime frecciatine al programma, ma non sono finite.

Andreas sottolinea poi l’importante del nome Peparini nella danza italiana, sia grazie a lei che a suo fratello Giuliano.

“Siete ispirazione. E spero che prima o poi abbiate… e qui mi fermo” conclude Muller con un finale aperto.

Il vincitore di Amici è rimasto deluso dalle scelte del programma? Sicuramente un po’ di amaro in bocca ce l’ha.

Non è un addio facile per Veronica Peparini. Finisce una parte importante della sua carriera, ma la dedica speciale del suo fidanzato le fa capire quanto vale. Sicuramente Veronica avrà e ha tuttora nuovi progetti in vista