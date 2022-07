Victoria De Angelis, fondoschiena da urlo: il mini-slip mostra tutto

Victoria De Angelis bollente sui social: senza il pezzo di sopra e con un mini-slip, incanta tutti con un fondoschiena da urlo.

Victoria De Angelis infiamma il venerdì sera con una carrellata di foto bollente scattate ad Ibiza e con le quali sfoggia tutta la sua bellezza con outfit davvero minimal. Sorridente, senza un filo di trucco, abbronzata, serena e rilassata, Victoria appare ancora più bella nelle foto scattate durante i pochi giorni che ha trascorso sull’isola spagnola in compagnia degli amici tra cui Ethan Torchio e Thomas Raggi.

Non è la prima volta che Victoria regala foto ai fan mostrandosi senza reggiseno, ma stavolta ha deciso di osare condividendo una foto in cui mostra anche il fondoschiena assolutamente perfetto. Dotata di un fisico longilineo che mantiene in perfetta forma viaggiando per il mondo e muovendosi da una parte all’altra sul palco, Victoria, in vacanza, si è goduta giornate in barca e sotto il sole indossando solo uno slip e regalando lo spettacolo mozzafiato ai fan.

Victoria De Angelis senza il pezzo di sopra e un mini-slip: una gioia per gli occhi

A proprio agio con gli amici, in quel di Ibiza, esattamente come fa sul palco, Victoria si è mostrata senza filtri e senza trucco incantando non solo per la bellezza del viso acqua e sapone, ma anche per il fisico. Ad incantare i fan è stato, così, non solo il sorriso della bassista dei Maneskin che, ad Ibiza, è stata anche la protagonista di uno shooting fotografico mozzafiato, ma anche il fondoschiena super abbronzato e coperto solo da un mini-slip come potete vedere dalla foto qui in basso.

super abbronzata, Victoria si è lasciata immortalare mostrando schiena e fondoschiena arrossati dai raggi del sole e regalando un sorriso incantevole che sfoggia puntualmente anche sul palco per ringraziare i fan dell’affetto.

Nelle altre foto condivise in ricordo della piccola vacanza che si è concessa ad Ibiza, Victoria è in compagnia degli amici come Ethan Torchio e delle amiche con cui si è anche goduta la libertà di Ibiza andando al mare solo con il pezzo di sotto.

Per le foto che vedete qui in alto, il web è andato letteralmente in tilt. Migliaia i like e i commenti dei fan che reagiscono sempre con entusiasmo quando la bassista dei Maneskin pubblica foto sui social.