Ex vippona incinta: arriva la frecciatina al veleno

Dopo l’annuncio della gravidanza tanto attesa, l’ex vippona lancia frecciatine al veleno nei confronti di…Scopri di più nell’articolo!

Per Selvaggia Roma è un periodo di estrema tensione. La donna nel centro del vortice del gossip stavolta è stata attaccata con una frecciatina dal compagno di Guenda Goria, il fotografo, Mirko Gancitano.

Nelle ultime settimane, la gravidanza di Selvaggia Roma ha fatto il giro del web ottenendo consensi e commentini. In attesa del primo figlio dal attaccante del Pomezia, squadra che milita attualmente nel campionato di Serie D, Luca Teti, Selvaggia ha avuto dei piccoli battibecchi con il compagno di Guenda Golia.

I due si erano già punzecchiati sui social nei giorni scorsi ma adesso sembrano aver aggiunto un po’ di pepe alle loro conversazioni. Ma perché?

Selvaggia Roma incinta, il commento del compagno di Guenda Goria

Tra Selvaggia Roma e Mirko Gancitano sono piovuti commenti e attacchi. Il tutto ha avuto origine quando Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta è stata ricoverata d’urgenza in ospedale per via di una gravidanza uterina.

Ricostruendo i fatti, dopo il ricovero d’urgenza in ospedale per Guenda Goria, Selvaggia che insieme a lei ha partecipato al GF Vip 5, l’ha attaccata. In realtà le due hanno partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello Vip ma non si sono mai incontrate dentro la casa.

Secondo la Roma infatti determinati momenti privati come quello di un ricovero dovrebbero rimanere privati e non raccontati sui social. Secondo il suo commento, infatti, la Goria avrebbe cercato di ottenere visibilità.

Questo episodio non è di certo piaciuto al compagno di Guenda. Il fotografo ha infatti, in un primo momento, risposto con un “vergogna” alle accuse della donna. Ed è finita lì. Ma adesso, dopo l’annuncio della gravidanza di Selvaggia Roma, Mirko è tornato a parlare e a tirarsi fuori dalla scarpa qualche piccolo sassolino.

Mirko ha condiviso sulle sue stories un commento velenoso sull’annuncio della gravidanza della Roma: “Meno male che sui social non si condividono determinate cose. Una settimana dopo…”. Infatti il fotografo ha ripreso lo scatto dell’annuncio di aspettare un figlio del delle Instagram Stories di Luca Teti, ed ha poi aggiunto: “Detto questo, tanti auguri”.