“Non parlate di lui”!: dama di Uomini e Donne perde le staffe e ha ragione!

Rabbia e frustrazione escono fuori come un fiume in piena per la dama di Uomini e Donne. La questione è davvero delicata, e lei non ci sta più.

Le confessioni dei personaggi del mondo della televisione sono sempre un colpo al cuore, specialmente per i fan. In questo caso, la situazione ha preso una dinamica totalmente inaspettata, perché riguarda molto da vicino la dama di Uomini e Donne. Il dating show più amato di sempre non lascia scampo, sia che si tratti di lavoro che di vita privata, la notorietà ha un peso a volte insostenibile.

Di crisi, litigi, innamoramenti e tradimenti vari, il mondo di Canale 5 ne è sazio, ma questo scontro ha fatto ferro e fuoco. Soprattutto si tratta di una questione che nessuno si sarebbe mai aspettato, poiché Uomini e Donne sa sempre come sconvolgere i fan.

Il pubblico di Maria De Filippi, è sempre attento alle news dei beniamini della tv, sia che si tratti di sketch televisivi, che di stralci di vita privata dei protagonisti.

Questa volta è la diretta interessata che confessa tutto e dà una bella lezione.

Uomini e Donne: la dama lancia un avvertimento

Di recente, le separazioni hanno animato giornali di gossip e non solo, anche i social adesso giocano un ruolo fondamentale. Tra le ultime tristi verità, è noto che una coppia di Uomini e Donne è in crisi lasciando i fan senza parole, perché sembra impossibile. La felicità a volte è solo manifestata per apparenza, ma la rabbia mai, come nel caso della protagonista di oggi che non le manda a dire.

Come dimenticare la raggiante Ida Platano? E’ proprio lei la dama di Uomini e Donne che ha sganciato la bomba del giorno, e la ragione lascia tutti senza parole. Questa volta non si parlerà del suo amore e della relazione travagliata con Riccardo Guarnieri, ma di un’altra persona.

Si tratta di colui che la donna ama più di qualsiasi altra cosa al mondo: suo figlio! Le critiche gratuite le piombano addosso proprio dopo aver condiviso delle Instagram stories che ritrae la mamma e il figlio al mare.

Le arrivano commenti velenosi perché il figlio porta i capelli lunghi, di conseguenza a criticano come una persona incapace di badare a lui! Insomma, non ci sta più, e risponde a quei leoni da tastiera che non mancano di scriverle ad ogni orario.

Infatti, è sconvolta dal fatto che pur di criticarla le scrivono a qualsiasi ora del giorno e della notte! Ecco l’avvertimento della donna:

“Voglio dire a quelli che continuano a scrivere su mio figlio, ve l’ho detto scrivete su di me, ma su di lui no. Non ve lo permetto proprio!”

Aggiungendo che partiranno anche delle pesanti denunce. Si è beccata della “cretina e ignorante” per così poco! In ogni caso, se una coppia storia di U&D decide di fare il grande passo, lei continua a godersi le sue vacanze in compagnia dell’unico uomo che non perderà mai il suo amore, il proprio figlio.